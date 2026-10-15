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İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına ilişkin karar gündeme geldi. İstanbul Valiliği, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Peki, bugün kuryeler yasak mı, çalışıyor mu? 15 Ekim İstanbul'da motokurye yasağı var mı? Detaylar...

BUGÜN KURYELER YASAK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı karar kapsamında motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları yasaklandı. Söz konusu karar 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren uygulanmaya başladı ve ikinci bir talimata kadar geçerli olacak şekilde duyuruldu. Sözcü

Bu kapsamda 15 Ekim 2026 Perşembe günü motosikletle yapılan kurye faaliyetleri açısından da Valiliğin açıkladığı trafik kısıtlaması geçerli durumda. Kararda yasağın sona ereceği belirli bir saat açıklanmadı; uygulamanın ikinci bir talimata kadar süreceği belirtildi.

15 EKİM 2026'DA MOTOKURYELERİN DURUMU

İstanbul Valiliğinin açıklamasında doğrudan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışlarının yasaklandığı belirtildi. Karar, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Anka Haber

Dolayısıyla 15 Ekim Perşembe günü itibarıyla söz konusu trafik yasağı devam ediyor. Yasağın bitişi için ise Valilik tarafından ikinci bir talimat verilmesi gerekiyor.

15 EKİM İSTANBUL'DA MOTOKURYE YASAĞI VAR MI?

15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul'da motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışlarına yönelik yasak bulunuyor. İstanbul Valiliği, yoğun yağışın oluşturduğu olumsuzlukların etkisini azaltmak amacıyla çeşitli tedbirler alındığını duyurdu. Bu tedbirler arasında motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışlarının kısıtlanması da yer aldı. Anka Haber

Valiliğin açıklamasına göre yasak, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren başladı ve ikinci bir talimata kadar devam edecek. Bu nedenle 15 Ekim Perşembe günü için motosikletlerin trafiğe çıkışına ilişkin mevcut karar geçerliliğini koruyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, kentteki olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilediğini belirterek yoğun yağışın oluşturduğu olumsuzlukların vatandaşların hayatına etkisini en aza indirmek amacıyla bir dizi tedbir alındığını açıkladı.

Valiliğin kararları kapsamında İstanbul genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubunun sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanlarında çalışma yürüten birimlerdeki kadın personeli kapsamadığı belirtildi.

Valilik ayrıca 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin, hangi meslek grubunda olursa olsun belirlenen tarihte idari izinli sayılacağını açıkladı.

Motosikletlere ilişkin kararda ise motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışlarının 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.