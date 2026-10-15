Haberler

Evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı! 492 bin hak sahibine aylık 15 bin 755 lira ödeniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı! 492 bin hak sahibine aylık 15 bin 755 lira ödeniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 7,8 milyar liralık Evde Bakım Yardımı ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Evlerinde bakılan tam bağımlı engelliler ve ailelerine yönelik yardımdan şu anda 492 bin kişi yararlanıyor; hak sahibi başına aylık ödeme 15 bin 755 lira.

  • Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay toplam 7,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
  • Evde Bakım Yardımı'ndan halihazırda 492 bin vatandaş yararlanıyor ve hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeniyor.
  • Evde Bakım Yardımı, 2006 yılından bu yana engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesi amacıyla uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı.

2006'DAN BU YANA UYGULANIYOR

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

HAK SAHİBİNE AYLIK 15 BİN 755 LİRA

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 492 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 529 sitede yayınlandı.
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Thierry Henry, Galatasaray taraftarına hayran kaldı: Daha önce hiç duymamıştım

Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray taraftarına hayran kaldı
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti

PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti
Alpay’a veda mesajları: Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak

Alpay’a sanat dünyasından veda: Sesin hep bizimle yaşayacak
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki

Beşinci golden sonra olanlar oldu
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

Gözler ne diyeceğindeydi! İsmail Kartal'dan olay açıklama