Evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı! 492 bin hak sahibine aylık 15 bin 755 lira ödeniyor

Evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı! 492 bin hak sahibine aylık 15 bin 755 lira ödeniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 7,8 milyar liralık Evde Bakım Yardımı ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Evlerinde bakılan tam bağımlı engelliler ve ailelerine yönelik yardımdan şu anda 492 bin kişi yararlanıyor; hak sahibi başına aylık ödeme 15 bin 755 lira.
- Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay toplam 7,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
- Evde Bakım Yardımı'ndan halihazırda 492 bin vatandaş yararlanıyor ve hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeniyor.
- Evde Bakım Yardımı, 2006 yılından bu yana engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesi amacıyla uygulanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı.
2006'DAN BU YANA UYGULANIYOR
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.
HAK SAHİBİNE AYLIK 15 BİN 755 LİRA
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 492 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."