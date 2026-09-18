Futbol heyecanı bugün de devam ediyor. Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda? soruları sporseverlerin gündeminde yer alırken, 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak maçların saatleri ve yayıncı kanalları merak ediliyor. İşte bugün ekrana gelecek karşılaşmalar ve maç yayın bilgileri...

BUGÜN MAÇ VAR MI? 18 EYLÜL 2026 CUMA MAÇ PROGRAMI

Bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 18 Eylül 2026 Cuma günü Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın önemli liglerinde futbol heyecanı yaşanacak. Türkiye'de Süper Lig'in 6. haftası Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Günün programında ayrıca Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'dan önemli mücadeleler de bulunuyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Eylül Cuma günü futbolseverleri farklı liglerde birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig'de Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelirken, Trendyol 1. Lig ve diğer organizasyonlarda da maçlar oynanacak.

Günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında Almanya'da Bayern Münih - Union Berlin, İngiltere'de Brentford - Chelsea ve İspanya'da Espanyol - Elche mücadeleleri yer alıyor.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 20.00'de başlayacak.

Kasımpaşa - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

18 EYLÜL CUMA BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri şöyle:

• 16.00: Bandırmaspor - Ümraniyespor | beIN SPORTS 2

• 20.00: Muğlaspor - Iğdır Futbol Kulübü | beIN SPORTS 2

• 20.00: Kasımpaşa - Konyaspor | beIN SPORTS 1

• 21.30: Bayern Münih - Union Berlin | S Sport Plus

• 21.45: AS Monaco - RC Lens | beIN SPORTS 4

• 22.00: Brentford - Chelsea | beIN SPORTS 3

• 22.00: Espanyol - Elche | S Sport

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Akşam saatlerinde futbolseverlerin takip edebileceği karşılaşmalar arasında Süper Lig mücadelesinin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerinden maçlar da bulunuyor. 20.00'de Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşması oynanırken, ilerleyen saatlerde Bayern Münih - Union Berlin, AS Monaco - RC Lens, Brentford - Chelsea ve Espanyol - Elche maçları futbolseverlerin karşısına çıkacak.

BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmalar farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Günün maç programında beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4, S Sport ve S Sport Plus kanalları yer alıyor.

Özellikle Kasımpaşa - Konyaspor, Bayern Münih - Union Berlin ve Brentford - Chelsea karşılaşmaları günün öne çıkan maçları arasında bulunuyor.