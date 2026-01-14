Bugün kandil mi? Miraç Kandili bugün mü yarın mı?

"Miraç Kandili ne zaman?" ve "Bugün kandil mi?" gibi sorular, Müslümanlar arasında ibadetlerini ihya etmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. 2026 Miraç Kandili tarihi, bu manevi günün önemini idrak etmek isteyenlerin gündeminde öncelikli konular arasında bulunuyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

İslam inancında büyük öneme sahip olan Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan semaya yükseldiği gece olarak her yıl idrak ediliyor. 2026 yılında Miraç Kandili, yarın Müslümanlar tarafından kutlanacak.

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde anlatılan bu özel olay, iki bölümden oluşur:

• İsra olayı: Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuk

• Miraç olayı: Peygamberimizin gökler ötesine yükseldiği ilahi yolculuk

Bu gece, İslam dünyasında hem manevi bir anma hem de ibadet açısından büyük değer taşıyor.

MİRAÇ GECESİNDE BEŞ VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI

Miraç Kandili, Müslümanlar için özel anlamlar taşıyor. Bu geceye dair en önemli olaylardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Ayrıca Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini koruma ve toplum huzurunu sağlama gibi ahlaki ilkeleri bildirmiştir.

Kur'an'da bu geceye dair özellikle Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil olmuş, müminlere Allah'a şirk koşmamaları halinde bağışlanma müjdesi verilmiştir.

MESCİD-İ AKSA VE MİRAÇ BİLİNCİ

Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları, Miraç Kandili'nin Recep ayının 27. gecesinde idrak edildiğini belirtiyor. Miraç gecesi, özel bir ibadet günü olmasa da, Müslümanlar bu geceyi nafile namaz, dua ve Kur'an tilavetiyle ihya ediyor.

Bu özel gecede, hem beş vakit namazın hediye edilmesinin sevincini yaşamak hem de Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için mukaddes oluşunu gelecek nesillere aktarmak amaçlanıyor.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç Kandili, İslam'da manevi farkındalık ve ibadet açısından büyük bir öneme sahiptir. Müminler, bu geceyi ruhlarını yenilemek, Allah'a yakınlaşmak ve Peygamberimizin yaşadığı mucizevi yolculuğu hatırlamak için değerlendirir.