Bugün kandil mi, bugün ne kandili?

Son günlerde kandil gecelerine yönelik aramalar dikkat çekici biçimde artmış durumda. 2026 dini günler takviminde kandil geceleri netlik kazanırken, özellikle 15 Ocak Perşembe gününün Miraç Kandili olup olmadığı araştırılıyor. Vatandaşlar, bugünün kandil olup olmadığını ve 15 Ocak Perşembe gününün Miraç Kandili'ne denk gelip gelmediğini öğrenmek istiyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in ilahi davetle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından semaya yükseldiği mübarek gece olarak idrak ediliyor. 2026 yılında Miraç Kandili, bugün Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle karşılanıyor.

İSRA VE MİRAÇ OLAYININ ANLAMI

Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde yer alan bu kutsal hadise iki aşamada gerçekleşmiştir:

• İsra: Peygamber Efendimiz'in bir gece Mekke'den Kudüs'e yaptığı mucizevi yolculuk

• Miraç: Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği manevi yolculuk

Bu olay, İslam inancında derin bir anlam taşırken, Müslümanlar için hem tefekkür hem de ibadet gecesi olarak kabul ediliyor.

MİRAÇ GECESİNDE NAMAZIN FARZ KILINMASI

Miraç Kandili'nin en önemli yönlerinden biri, beş vakit namazın bu gecede farz kılınmış olmasıdır. Aynı zamanda insan onurunun korunması, toplumsal barışın sağlanması ve ahlaki değerlerin yaşatılması gibi temel ilkeler de bu gece Peygamber Efendimiz'e bildirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin son iki ayetinin bu gecede indirildiği, Allah'a şirk koşmayan müminlere bağışlanma müjdesi verildiği kabul edilmektedir.

MESCİD-İ AKSA VE MİRAÇ BİLİNCİ

Din âlimlerinin aktardığı bilgilere göre Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir. Bu gece, belirli bir farz ibadet günü olmamakla birlikte; Müslümanlar tarafından namaz, dua, zikir ve Kur'an-ı Kerim okunarak değerlendirilir.

Miraç gecesi, hem beş vakit namazın Müslümanlara bir armağan olarak verilmesini hatırlamak hem de Mescid-i Aksa'nın İslam dünyası için taşıdığı kutsal değeri canlı tutmak açısından büyük önem taşır.

MİRAÇ KANDİLİNİN MANEVİ DEĞERİ

Miraç Kandili, Müminler için manevi arınma ve Allah'a yakınlaşma fırsatı sunar. Bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı eşsiz yolculuğu anmak, ruhsal yenilenme sağlamak ve ibadet bilincini güçlendirmek amacıyla değerlendirilir.