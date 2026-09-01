Bugün Güzel filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Bugün Güzel filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bugün Güzel filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bugün Güzel filmini izleyecek olanların merak ettiği Bugün Güzel konusu nedir, Bugün Güzel oyuncuları kimler ve Bugün Güzel özeti gibi konuları inceliyoruz.

BUGÜN GÜZEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bugün Güzel filminin çekimleri Türkiye'de gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinin İstanbul ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yapımın hikâyesinde hastane ve şehir yaşamı önemli bir yer tutarken, film modern kent atmosferini de hikâyenin bir parçası haline getiriyor.

Film, çekim sürecinin ardından 2025 yılında izleyiciyle buluştu. Yapımın Türkiye'de çekildiği bilgisi sinema kaynaklarında da yer alıyor.

BUGÜN GÜZEL FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bugün Güzel, 2025 yapımı bir Türk filmidir. Filmin çekimleri 2025 yılında tamamlandı. Yapımın hikâyesi Oğuzhan Koç'a, senaryosu ise Aksel Bonfil ve Oğuzhan Koç'a ait. Yönetmenliğini Mali Ergin'in yaptığı film, 12 Aralık 2025 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.

Yaklaşık 1 saat 58 dakika süren film, dram ve komedi türlerini harmanlıyor. Yapım, hayatın zorlu taraflarına rağmen aşk, arkadaşlık ve umutla devam edebilmenin önemini işliyor.

BUGÜN GÜZEL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerini Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan ve İbrahim Selim paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora ve Şerif Erol gibi isimler de bulunuyor.

Bugün Güzel oyuncuları arasında yer alan başlıca isimler şöyle:

• Oğuzhan Koç – Ali Candemir

• Ayça Ayşin Turan – Güneş

• İbrahim Selim

• Neslihan Arslan

• Buçe Buse Kahraman

• Derya Alabora

• Şerif Erol

• Nebil Sayın

• Ege Aydan

• Gamze Topuz

• Emre Aslan

BUGÜN GÜZEL FİLMİNİN KONUSU NE?

Bugün Güzel, sağlıklı yaşam konusunda televizyon programları hazırlayan Ali Candemir'in hayatının beklenmedik şekilde değişmesini konu alıyor. Hayatı boyunca sağlıklı yaşamı anlatan Ali, bir gün beyin sapında tümör bulunduğunu öğreniyor. Bu teşhis, onun hayatı ve geleceği hakkında düşünmesine neden oluyor.

Tedavi sürecinde hemşire Güneş ile tanışan Ali'nin hayata bakışı zamanla değişmeye başlıyor. Güneş, Ali'nin yaşadığı zor süreçte ona destek olurken ikili arasında güçlü bir bağ oluşuyor. Ali, yaşadığı deneyimler sayesinde hayatın her zaman kusursuz olmakla ilgili olmadığını, asıl önemli olanın içinde bulunulan anı yaşayabilmek olduğunu fark ediyor.

BUGÜN GÜZEL FİLMİNDE AŞK VE DOSTLUK ÖNE ÇIKIYOR

Film, hastalık temasının yanı sıra aşk, dostluk, umut ve yaşam sevinci gibi konulara da odaklanıyor. Ali'nin teşhis sonrasında yaşadığı değişim, çevresindeki insanlarla ilişkilerine de yansıyor. Güneş'in hayatına girmesiyle birlikte Ali'nin olaylara bakışı farklı bir boyut kazanıyor.

Yapım, ağır bir konuyu tamamen dramatik bir anlatımla ele almak yerine mizah unsurlarından da yararlanıyor. Böylece izleyiciye hem duygusal hem de yer yer eğlenceli bir hikâye sunuyor.

BUGÜN GÜZEL FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Bugün Güzel filminin yönetmenliğini Mali Ergin üstleniyor. Filmin senaryosu ise Aksel Bonfil tarafından kaleme alındı; hikâyenin oluşturulmasında Oğuzhan Koç'un da imzası bulunuyor. Yapımın yapımcılığını TAFF Pictures üstleniyor.

Bugün Güzel, 12 Aralık 2025'te vizyona giren, hayatın zorlu dönemlerinde aşkın, dostluğun ve umudun insan üzerindeki etkisini anlatan bir dram-komedi filmi olarak öne çıkıyor.