Dünya Kupası heyecanını yakından takip eden futbolseverler, bugünün maç programını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?", "16 Temmuz Dünya Kupası maç programı" ve "Bugün Dünya Kupası'nda neden maç yok?" soruları gündemde yer alırken, yarı final karşılaşmalarının ardından turnuvada kısa bir ara verildi.

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI, YOK MU?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Turnuvada final haftasına girilirken 16 Temmuz tarihinde Dünya Kupası programında herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Futbolseverler ise gözlerini bu kez UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme maçlarına çevirdi.

Dünya Kupası'nda üçüncülük ve final karşılaşmaları öncesinde takımlara hazırlık süresi tanınırken, 16 Temmuz Perşembe günü uluslararası futbol gündeminde Avrupa kupaları ön eleme mücadeleleri öne çıkıyor. Peki bugün hangi maçlar oynanacak? Dünya Kupası finali ne zaman?

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Hayır. 16 Temmuz 2026 Perşembe günü FIFA Dünya Kupası'nda herhangi bir maç oynanmayacak. Yarı final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından turnuvaya kısa bir ara verildi. Bu süreçte finalistler ve üçüncülük maçında mücadele edecek ekipler hazırlıklarını sürdürüyor.