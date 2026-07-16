Bugün Dünya Kupası maçı var mı, yok mu?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler "Bugün Dünya Kupası maçı var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Turnuvada final haftasına girilirken, 16 Temmuz takviminde karşılaşma oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. İşte bugünkü Dünya Kupası programına ilişkin son durum.
Dünya Kupası heyecanını yakından takip eden futbolseverler, bugünün maç programını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?", "16 Temmuz Dünya Kupası maç programı" ve "Bugün Dünya Kupası'nda neden maç yok?" soruları gündemde yer alırken, yarı final karşılaşmalarının ardından turnuvada kısa bir ara verildi.
BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI, YOK MU?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Turnuvada final haftasına girilirken 16 Temmuz tarihinde Dünya Kupası programında herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Futbolseverler ise gözlerini bu kez UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme maçlarına çevirdi.
Dünya Kupası'nda üçüncülük ve final karşılaşmaları öncesinde takımlara hazırlık süresi tanınırken, 16 Temmuz Perşembe günü uluslararası futbol gündeminde Avrupa kupaları ön eleme mücadeleleri öne çıkıyor. Peki bugün hangi maçlar oynanacak? Dünya Kupası finali ne zaman?
BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?
Hayır. 16 Temmuz 2026 Perşembe günü FIFA Dünya Kupası'nda herhangi bir maç oynanmayacak. Yarı final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından turnuvaya kısa bir ara verildi. Bu süreçte finalistler ve üçüncülük maçında mücadele edecek ekipler hazırlıklarını sürdürüyor.
16 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI
UEFA AVRUPA LİGİ 1. ÖN ELEME TURU
• 20.30 U. Cluj (Romanya) - FC Dynamo Kyiv (Ukrayna)
• 20.30 Derry City (İrlanda) - PFC CSKA Sofia (Bulgaristan)
• 21.00 Aluminij Kidricevo (Slovenya) - FC Sheriff Tiraspol (Moldova)
• 21.15 Ferencvarosi Budapest (Macaristan) - FK Vojvodina Novi Sad (Sırbistan)
• 21.30 MSK Zilina (Slovakya) - HNK Hajduk Split (Hırvatistan)
• 23.00 IF Vestri (İzlanda) - Karabağ FK (Azerbaycan)
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 1. ÖN ELEME TURU
• 18.00 Elimai FC (Kazakistan) - FC Alashkert Yerevan (Ermenistan)
• 18.00 FC Inter Turku (Finlandiya) - FK Sarajevo (Bosna Hersek)
• 18.00 FC Astana (Kazakistan) - FC Dinamo City (Arnavutluk)
• 19.00 FC Pyunik Yerevan (Ermenistan) - Marsaxlokk (Malta)
• 19.00 Paide Linnameeskond (Estonya) - FC Hegelmann (Litvanya)
• 19.00 Tampereen Ilves (Finlandiya) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)
• 19.00 Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Zira FK (Azerbaycan)
• 19.00 St Joseph's FC (Cebelitarık) - Bohemians Dublin (İrlanda)
• 19.30 FCI Levadia Tallinn (Estonya) - Caernarfon Town FC (Galler)
• 19.30 FC RFS (Letonya) - Glentoran FC (Kuzey İrlanda)
• 20.00 Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Stjarnan Gardabae (İzlanda)
• 20.00 FC Santa Coloma (Andorra) - Pen-y-Bont FC (Galler)
• 20.00 Vilnius FK Zalgiris (Litvanya) - Petrovac (Karadağ)
• 20.00 BATE Borisov (Belarus) - AF Elbasani (Arnavutluk)
• 20.00 FC Dinamo Tbilisi (Gürcistan) - US Mondorf-Les-Bains (Lüksemburg)
DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı final karşılaşması 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. Dev finalde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadelede kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu olacak.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI DA FİNAL ÖNCESİNDE OYNANACAK
Finalden önce turnuvanın üçüncülük mücadelesi de futbolseverlerle buluşacak. Böylece Dünya Kupası'nda dereceye giren takımlar netleşirken, gözler ardından İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final karşılaşmasına çevrilecek. Turnuvanın kapanış maçı olan final, milyonlarca futbolsever tarafından dünyanın dört bir yanında takip edilecek.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.