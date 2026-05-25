Bugün borsa açık mı? 25 Mayıs Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul arefe günü kaçta kapanıyor?

Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için idari izinle birlikte 9 güne çıkarılması, yatırımcıların gözünü yeniden finans piyasalarının çalışma düzenine çevirdi. Özellikle hisse senedi yatırımcıları, “ Borsa İstanbul açık mı?”, “Arefe günü işlemler devam edecek mi?” ve “Bayram boyunca borsada alım-satım yapılabilecek mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince Borsa İstanbul’un çalışma düzenine ilişkin tüm detaylar…

25 MAYIS PAZARTESİ BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

Kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararı alınmış olsa da bu uygulama Borsa İstanbul’u kapsamıyor. Bu nedenle Borsa İstanbul, 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün açık olacak. Yatırımcılar hisse senedi, vadeli işlem ve diğer piyasa araçlarında işlemlerini normal seans düzeni içerisinde gerçekleştirebilecek.

Borsa İstanbul’da hisse senedi piyasasında işlemler standart çalışma saatleri kapsamında yürütülecek. Buna göre yatırımcılar, alım-satım işlemlerini 09.40 ile 18.10 saatleri arasında gerçekleştirebilecek.

Piyasalarda işlem yoğunluğunun özellikle bayram öncesindeki son günlerde artış göstermesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların seans saatlerini dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

İdari izin kararlarının yalnızca kamu kurumlarını kapsaması nedeniyle finans piyasalarında olağan işlem düzeni devam edecek. Bu kapsamda Pazartesi günü hem emir iletimi hem de hisse senedi işlemleri kesintisiz sürdürülecek.

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ KAÇTA KAPANIYOR?

Bayram öncesindeki arefe günü ise Borsa İstanbul’da yarım gün uygulaması gerçekleştirilecek. Yatırımcıların özellikle işlem planlarını bu saatlere göre yapması önem taşıyor.

Arefe günü borsada işlemler normal seans düzeniyle başlayacak ancak öğleden sonra piyasalar kapanacak. Buna göre yatırımcılar alım ve satım işlemlerini saat 13.00’e kadar gerçekleştirebilecek.

Yarım gün uygulaması nedeniyle emir iletim süreçlerinde yoğunluk yaşanabileceği için yatırımcıların işlemlerini son dakikaya bırakmaması öneriliyor. Özellikle kısa vadeli pozisyon taşıyan yatırımcıların takas ve valör sürelerini dikkate alarak işlem yapması gerekiyor.

BORSA BAYRAMDA AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında piyasalarda herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecek.

Bu doğrultuda 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi tarihlerinde Borsa İstanbul’da işlemler durdurulacak.

BORSA BAYRAMDA KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?

2026 Kurban Bayramı kapsamında Borsa İstanbul toplam 4 gün boyunca kapalı olacak.

27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan süreçte hisse senedi piyasaları, vadeli işlem piyasaları ve diğer finansal piyasalarda işlem gerçekleştirilemeyecek