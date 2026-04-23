Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de her yıl resmi tatil olarak kutlanan en önemli milli günlerden biridir. Bu tarih yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda kamu kurumlarının çalışma düzenini de doğrudan etkileyen resmi bir tatil günüdür. Özellikle bankacılık işlemleri, para transferleri ve şube hizmetleri açısından vatandaşların en çok merak ettiği dönemlerden biri olan 23 Nisan’da, bankaların açık olup olmadığı ve EFT işlemlerinin nasıl ilerlediği sıkça araştırılmaktadır. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Detaylar...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için Türkiye genelinde tüm banka şubeleri kapalıdır. Bu durum yalnızca kamu bankaları için değil, özel bankalar için de geçerlidir. Yasal düzenlemeler gereği resmi tatil günlerinde bankalar fiziki şube hizmeti vermez ve müşteri işlemleri yüz yüze gerçekleştirilemez. Bu nedenle şube işlemleri yapılamasa da dijital bankacılık hizmetleri üzerinden birçok işlem gerçekleştirilebilmektedir.

23 NİSAN BANKALAR ÇALIŞIYOR, MU TATİL Mİ?

23 Nisan, Türkiye’de Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edildiği için bankaların çalışma düzeni de bu kurala göre şekillenir. Bu kapsamda bankalar şubeler bazında hizmet vermez ve çalışanlar idari izinli sayılır.

Vatandaşlar açısından önemli bir detay ise bankacılık sisteminin dijital tarafının aktif kalmaya devam etmesidir. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden hesap kontrolü yapılabilir, kart işlemleri yönetilebilir ve bazı para transfer işlemleri gerçekleştirilebilir. Ancak şube üzerinden yapılması gereken işlemler, tatil sonrasına ertelenir.

23 NİSAN’DA EFT YAPILIR MI?

EFT (Elektronik Fon Transferi) işlemleri bankalar arası para gönderimini ifade eder ve bu sistem yalnızca resmi iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde çalışır. Bu nedenle 23 Nisan gibi resmi tatil günlerinde EFT işlemlerinin anlık olarak gerçekleşmesi mümkün değildir.

Bu durumun temel nedeni, EFT sisteminin bankalar arası merkez ödeme altyapısına bağlı olarak çalışmasıdır. Resmi tatillerde bu sistem aktif olmadığı için işlemler otomatik olarak sıraya alınır ve mesai başlangıcıyla birlikte tamamlanır. Dolayısıyla 23 Nisan’da gönderilen bir EFT’nin karşı hesaba geçişi anlık değil, ertesi iş günü gerçekleşir.