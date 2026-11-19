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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Kasım 2026 Perşembe günü Bursa, İstanbul ve Armutlu hatlarında gerçekleştireceği 12 seferi iptal ettiğini duyurdu. İptal kararı, yolcu ve sefer güvenliğinin sağlanması amacıyla alındı. Bugün BUDO ile seyahat etmeyi planlayan yolcuların, yolculuk öncesinde seferlerinin durumunu kontrol etmesi öneriliyor. BUDO seferleri iptal mi, hangi hatlarda seferler iptal edildi, kaç sefer yapılamayacak ve bilet iadesi nasıl yapılacak soruları yolcuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte BUDO sefer iptallerine ilişkin tüm detaylar.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Evet, BUDO'nun bugünkü bazı seferleri iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Kasım 2026 Perşembe günü toplam 12 seferin yapılamayacağını açıkladı.

19 KASIM PERŞEMBE HANGİ SEFERLER İPTAL OLDU?

BUDO'nun yaptığı açıklamaya göre iptal edilen 12 sefer, Bursa, İstanbul ve Armutlu hatlarında yer alıyor. İptal edilen seferlerin saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgi, BUDO'nun resmi internet sitesi ve resmi hesapları üzerinden yolcularla paylaşılıyor. Yolcuların, seyahat edecekleri seferin durumunu yolculuk öncesinde kontrol etmesi gerekiyor.

BUDO SEFERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

BUDO seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Deniz ulaşımında rüzgar ve dalga koşullarının sefer güvenliğini olumsuz etkileyebileceği durumlarda, yolcu ve sefer güvenliğinin sağlanması amacıyla seferler iptal edilebiliyor.

BUDO SEFER DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yolcular, BUDO seferlerinin güncel durumunu Bursa Deniz Otobüsleri'nin resmi internet sitesinden ve resmi hesaplarından takip edebiliyor. Hava koşullarındaki değişikliğe bağlı olarak gün içinde yeni iptaller yapılabileceği ya da seferlerin yeniden başlayabileceği belirtiliyor.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN BİLETLERİ NE OLACAK?

İptal edilen seferler için bilet satın alan yolcuların, bilet iadesi ve değişiklik işlemlerine ilişkin bilgileri BUDO'nun resmi satış kanallarından öğrenmesi öneriliyor.

BUDO HANGİ HATLARDA SEFER YAPIYOR?

Bursa Deniz Otobüsleri, Bursa ile İstanbul arasında deniz yoluyla yolcu taşımacılığı yapıyor. BUDO'nun seferleri; Bursa'nın Mudanya ilçesi, Yalova'nın Armutlu ilçesi ve İstanbul'daki iskeleler arasında düzenleniyor.