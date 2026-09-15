Budapeşte hangi ülkenin başkenti, Budapeşte nerede, hangi ülkede?

Tarihi yapıları, Tuna Nehri ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Budapeşte, her yıl çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Budapeşte hangi ülkenin başkenti, nerede ve hangi ülkede bulunuyor soruları ise şehir hakkında araştırma yapanların gündeminde yer alıyor.

BUDAPEŞTE HANGİ ÜLKENİN BAŞKENTİ, BUDAPEŞTE NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Avrupa'nın tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan şehirlerinden biri olan Budapeşte, Tuna Nehri'nin iki yakasında yer alan eşsiz konumuyla dikkat çekiyor. Macaristan'ın başkenti olan şehir, tarihi yapıları, köprüleri ve turistik noktalarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Peki, Budapeşte hangi ülkenin başkenti, Budapeşte nerede ve hangi ülkede? İşte merak edilen soruların yanıtları...

BUDAPEŞTE HANGİ ÜLKENİN BAŞKENTİ?

Budapeşte, Macaristan'ın başkentidir. Ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan şehir, Orta Avrupa'nın önemli kentleri arasında yer alır. Budapeşte aynı zamanda Macaristan'ın en büyük ve en kalabalık şehridir.

BUDAPEŞTE NEREDE?

Budapeşte, Orta Avrupa'da, Macaristan'ın orta-kuzey bölümünde bulunur. Şehir, Avrupa'nın önemli nehirlerinden biri olan Tuna Nehri tarafından iki bölüme ayrılır. Tuna'nın batı tarafında Buda, doğu tarafında ise Peşte bulunur. Bu iki tarihi bölgenin birleşmesiyle günümüzdeki Budapeşte ortaya çıkmıştır.

BUDAPEŞTE HANGİ ÜLKEDE?

Budapeşte, Macaristan sınırları içerisinde yer almaktadır. Macaristan'ın başkenti olan şehir; Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya gibi ülkelere görece yakın konumuyla da dikkat çeker.

BUDAPEŞTE'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Budapeşte, tarihi ve mimari mirası sayesinde Avrupa'nın önemli turizm merkezlerinden biridir. Parlamento Binası, Buda Kalesi, Zincir Köprü ve Balıkçı Tabyası gibi yapılar şehrin en bilinen simgeleri arasında gösterilir. Tuna Nehri boyunca uzanan şehir manzarası da Budapeşte'yi turistler açısından cazip hale getirir.

BUDAPEŞTE'NİN ADI NEREDEN GELİYOR?

Budapeşte'nin adı, tarih boyunca Tuna Nehri'nin iki yakasında gelişen Buda ve Peşte yerleşimlerinin birleşmesinden gelir. Buda ve Peşte'nin yanı sıra Óbuda bölgesinin de birleşmesiyle 1873 yılında modern Budapeşte şehri oluşturulmuştur.

BUDAPEŞTE HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Ülke: Macaristan

• Başkent: Budapeşte

• Bölge: Orta Avrupa

• Nehir: Tuna

• Öne çıkan bölgeler: Buda ve Peşte

• Resmi dil: Macarca

Sonuç olarak Budapeşte, Macaristan'ın başkentidir ve Orta Avrupa'da, Tuna Nehri'nin iki yakasında konumlanmaktadır. Tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle Avrupa'nın en çok ilgi gören şehirlerinden biri olan Budapeşte, Macaristan'ın da en önemli şehirlerinden biridir.