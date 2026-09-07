Bu sene KPSS çok alım olacak mı? 2026 KPSS kaç kişi alacak?

2026 KPSS Lisans sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde bu kez kamu kurumlarının yapacağı personel alımları yer alıyor. Özellikle “Bu sene KPSS çok alım olacak mı?” ve “2026 KPSS kaç kişi alacak?” soruları adaylar tarafından araştırılıyor.

BU SENE KPSS ÇOK ALIM OLACAK MI?

2026 yılında KPSS puanı ile yapılacak personel alımlarının sayısına ilişkin şu an için net bir rakam açıklanmış değil. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı, kadro ve pozisyon durumları doğrultusunda farklı sayılarda alım yapılabiliyor.

Bu nedenle 2026 KPSS kapsamında “çok alım olacak” şeklinde kesin bir ifade kullanmak için henüz resmi bir veri bulunmuyor. Alım sayıları kurumların ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.

Kurumlar tarafından personel alımlarına ilişkin resmi duyurular yayımlandıkça 2026 KPSS kapsamında yapılacak atamalara ilişkin daha net bir tablo ortaya çıkacak.

2026 KPSS KAÇ KİŞİ ALACAK?

2026 KPSS için kaç kişinin kamuya alınacağı konusunda henüz açıklanmış kesin bir sayı bulunmuyor. Alımların toplam sayısı, ilgili kurumların ihtiyaçlarına göre şekillenecek.

Dolayısıyla mevcut bilgiler üzerinden 2026 KPSS için belirli bir kontenjan veya toplam atama sayısı vermek mümkün değil. Resmi kurumlar tarafından yapılacak personel alımı ve kadro duyuruları, adayların takip etmesi gereken temel gelişmeler arasında yer alıyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 KPSS takviminde Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumlarının ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacağı belirtiliyor. KPSS Lisans sonuç tarihi de 7 Ekim 2026 olarak açıklanmış durumda.

KPSS LİSANS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Sınav, 4 bin 724 binada toplam 86 bin 646 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın uygulanması sırasında toplam 232 bin 233 görevli görev aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla ise 18 bin 446 emniyet görevlisi sahada bulundu.

ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde yapıldı ve sonuçların 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

2026 KPSS ALIMLARINDA SON DURUM

Şu an itibarıyla 2026 KPSS kapsamında yapılacak toplam personel alımına ilişkin resmi ve kesinleşmiş bir sayı bulunmuyor. Alımların kurumların personel ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermesi beklenen değil, mevcut bilginin sınırıdır. Bu nedenle adayların açıklanacak resmi kurum duyurularını takip etmesi gerekiyor.

2026 KPSS alım sayısına ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.