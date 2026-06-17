Bu gece Dünya Kupası maçı var mı?

Dünya Kupası'nda gruplarda dengelerin değiştiği, heyecanın zirve yaptığı bir döneme girildi. Futbol tutkunları gecenin geç saatlerine kadar süren canlı yayın maratonunu takip etmek için arama motorlarında "Bugün hangi Dünya Kupası maçları oynanacak, bu gece maç var mı?" sorgularını hızlandırdı. Dev turnuvada bu gece sahne alacak takımları, maçların başlama saatlerini ve yayıncı kuruluş bilgilerini sizler için derledik.

GANA - PANAMA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'ndaki bu heyecan dolu mücadele, 18 Haziran 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde oynanacak. Gana - Panama karşılaşmasının başlama düdüğü, Türkiye saati ile gece 02:00’de çalacak.

Gece mesaisinde futbol şöleni yaşatacak olan dev karşılaşma, Türkiye'de ve dünyada iki önemli kanal üzerinden canlı takip edilebilecek. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın dikkat çeken iki farklı ekolü Özbekistan ve Kolombiya, kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde ekran başında olacak futbolseverler, arama motorlarında "Özbekistan vs Kolombiya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bu kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar...

ÖZBEKİSTAN - KOLOMBİYA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'ndaki bu önemli mücadele, 18 Haziran 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde oynanacak. Özbekistan - Kolombiya karşılaşmasının başlama düdüğü, Türkiye saati ile sabah 05:00’te çalacak.

Erken saatlerde futbol şöleni yaşatacak olan bu dev müsabaka, Türkiye'de ve dünyada iki önemli kanal üzerinden canlı takip edilebilecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Özbekistan - Kolombiya maçını TRT kalitesiyle kesintisiz ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, şu platform numaralarından yayına doğrudan ulaşabilir:

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Fil Box: 20. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

• Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve TRT'nin resmi internet yayın akışı üzerinden de şifresiz olarak seyredilebilir.