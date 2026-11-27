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Bu akşam kimin maçı var, maçlar hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig'de Alanyaspor sahasında Konyaspor'u, Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Avrupa'da gecenin dikkat çeken maçında Premier Lig'de Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya gelecek. İşte 27 Kasım Cuma günü oynanacak maçlar, başlama saatleri ve yayın bilgileri.

27 KASIM CUMA BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

20.00 Alanyaspor - Konyaspor (Süper Lig) beIN SPORTS 2

20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Süper Lig) beIN SPORTS 1

20.00 Sarıyer - İstanbulspor (1. Lig) TRT Türk, beIN CONNECT

20.00 Ümraniyespor - Manisa FK (1. Lig) TRT Spor, beIN CONNECT

22.30 Werder Bremen - Mönchengladbach ( Bundesliga ) S Sport Plus

22.45 Brest - Paris FC (Ligue 1) beIN CONNECT

22.45 Venezia - Bologna (Serie A) S Sport 2, S Sport Plus

23.00 Nottingham Forest - Chelsea (Premier Lig) beIN CONNECT

23.00 Levante - Racing Santander (LaLiga) S Sport, S Sport Plus

23.00 Southampton - Middlesbrough (Championship) S Sport Plus

SÜPER LİG'DE BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam iki karşılaşma oynanacak. Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Aynı saatte Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda ise Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

1. LİG'DE BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig'de bu akşam iki karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda İstanbulspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maç TRT Türk'ten şifresiz olarak yayınlanacak.

Ümraniyespor ise Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda Manisa FK ile karşılaşacak. Saat 20.00'deki bu mücadele TRT Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek. Her iki maç da ayrıca beIN CONNECT platformundan yayınlanacak.

AVRUPA'DA BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa'da gecenin ilk maçı Bundesliga'da oynanacak. Werder Bremen, saat 22.30'da Weser Stadyumu'nda Mönchengladbach'ı konuk edecek. Karşılaşma S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Fransa Ligue 1'de Brest, saat 22.45'te Paris FC'yi ağırlayacak. Bu maç beIN CONNECT üzerinden izlenebilecek. İtalya Serie A'da ise Venezia ile Bologna aynı saatte Pierluigi Penzo Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Saat 23.00'te üç karşılaşma oynanacak. Premier Lig'de Nottingham Forest, City Ground'da Chelsea'yi konuk edecek ve maç beIN CONNECT'ten yayınlanacak. İspanya LaLiga'da Levante ile Racing Santander'in karşılaşması S Sport ve S Sport Plus'tan izlenebilecek. İngiltere Championship'te ise Southampton ile Middlesbrough arasındaki mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.

ŞİFRESİZ MAÇ HANGİ KANALDA?

Bu akşam şifresiz olarak izlenebilecek maçlar Trendyol 1. Lig'de oynanacak. Sarıyer - İstanbulspor maçı TRT Türk'ten, Ümraniyespor - Manisa FK maçı ise TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Bu iki karşılaşma TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.