Bu akşam kimin maçı var, 23 Eylül Çarşamba bu akşam hangi kanalda maç var?

23 Eylül Çarşamba bu akşam hangi maçlar var, bu akşam kimin maçı var ve maçlar hangi kanalda yayınlanacak? soruları gündemin öne çıkan spor başlıkları arasında yer alıyor. Futbolseverler, takımlarının mücadelelerini kaçırmamak için 23 Eylül 2026 maç programını araştırırken, günün karşılaşmalarının başlama saatleri ve yayıncı kanalları da merak ediliyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

23 Eylül 2026 Çarşamba günü futbolseverleri farklı organizasyonlarda birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. "Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arayan sporseverler için günün maç programı belli oldu. Özellikle UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadeleler dikkat çekerken, karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR SAAT KAÇTA?

23 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar arasında ABD USL Championship, hazırlık maçı ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadeleleri bulunuyor. Günün ilk karşılaşmaları 19.00'da başlarken, akşamın öne çıkan maçları 22.00'de oynanacak.

23 EYLÜL ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

19.00 | Birmingham Legion - Brooklyn

ABD USL Championship karşılaşması USL Championship YouTube kanalından takip edilebilecek.

19.00 | Azerbaycan - Tacikistan

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak mücadele CBC Sport ekranlarından yayınlanacak.

19.45 | Leuven - Roma

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşması Disney Plus'tan canlı yayınlanacak.

19.45 | Servette - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadele Disney Plus ekranlarından izlenebilecek.

22.00 | Barcelona - Paris FC

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

22.00 | Chelsea - Austria Vienna

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi Disney Plus üzerinden ekranlara gelecek.

BU AKŞAM HANGİ KANALDA MAÇ VAR?

23 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak maçların yayıncı kanalları arasında TRT Spor, Disney Plus, CBC Sport ve USL Championship YouTube bulunuyor. Özellikle 22.00'de başlayacak Barcelona - Paris FC ve Chelsea - Austria Vienna karşılaşmaları futbolseverlerin takip edeceği mücadeleler arasında yer alıyor.