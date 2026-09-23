Haberler

Bu akşam kimin maçı var, 23 Eylül Çarşamba bu akşam hangi kanalda maç var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu akşam kimin maçı var, 23 Eylül Çarşamba bu akşam hangi kanalda maç var?
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu akşam kimin maçı var, 23 Eylül Çarşamba bu akşam hangi kanalda maç var? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa liglerinde ve Türkiye'de oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü günün maç programını ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanalları merak ediyor. İşte bu akşam oynanacak maçlar ve canlı yayın bilgileri...

23 Eylül Çarşamba bu akşam hangi maçlar var, bu akşam kimin maçı var ve maçlar hangi kanalda yayınlanacak? soruları gündemin öne çıkan spor başlıkları arasında yer alıyor. Futbolseverler, takımlarının mücadelelerini kaçırmamak için 23 Eylül 2026 maç programını araştırırken, günün karşılaşmalarının başlama saatleri ve yayıncı kanalları da merak ediliyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

23 Eylül 2026 Çarşamba günü futbolseverleri farklı organizasyonlarda birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. "Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arayan sporseverler için günün maç programı belli oldu. Özellikle UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadeleler dikkat çekerken, karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR SAAT KAÇTA?

23 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar arasında ABD USL Championship, hazırlık maçı ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadeleleri bulunuyor. Günün ilk karşılaşmaları 19.00'da başlarken, akşamın öne çıkan maçları 22.00'de oynanacak.

23 EYLÜL ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

19.00 | Birmingham Legion - Brooklyn

ABD USL Championship karşılaşması USL Championship YouTube kanalından takip edilebilecek.

19.00 | Azerbaycan - Tacikistan

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak mücadele CBC Sport ekranlarından yayınlanacak.

19.45 | Leuven - Roma

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşması Disney Plus'tan canlı yayınlanacak.

19.45 | Servette - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadele Disney Plus ekranlarından izlenebilecek.

22.00 | Barcelona - Paris FC

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

22.00 | Chelsea - Austria Vienna

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi Disney Plus üzerinden ekranlara gelecek.

BU AKŞAM HANGİ KANALDA MAÇ VAR?

23 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak maçların yayıncı kanalları arasında TRT Spor, Disney Plus, CBC Sport ve USL Championship YouTube bulunuyor. Özellikle 22.00'de başlayacak Barcelona - Paris FC ve Chelsea - Austria Vienna karşılaşmaları futbolseverlerin takip edeceği mücadeleler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanından piyasaları sarsan kriz için ilk açıklama
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı

İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Fotoğraflardaki detayı fark eden savcılık jet hızıyla harekete geçti
Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü

Oto sanayide ortaya çıktı: Fotoğrafa düştüğü not bomba
Hırvatistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler'de Sırbistan'ı savaş suçlusu Mladic'i onurlandırdığı için eleştirdi

Hırvatistan Başbakanından BM kürsüsünde Sırbistan'a çok sert tepki
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı