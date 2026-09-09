Bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yayın akışları belli olurken, izleyiciler sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Günün dikkat çeken yayınları arasında ATV'de Aşk ve Taht, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de futbol karşılaşması öne çıkıyor. Peki, 9 Eylül Çarşamba günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de hangi programlar var? İşte 9 Eylül Çarşamba TV yayın akışı...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 A.B.İ

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aşk ve Taht

KANAL D

07.00 İkizler Memo

09.00 Haysiyet

11.30 Daha 17

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Haysiyet

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

NOW TV

07.15 İlk Bakış

08.30 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Kirli Sepeti

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Bursa Bülbülü

22.15 Sekizinci Aile

SHOW TV

06.00 Siyah Kalp

09.00 Güzel Günler

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV

07.00 Aramızda Kal

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Güzel Köylü

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

07.00 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Evlilik Güzeldir

19.00 Ana Haber

20.00 Özel Ekip 2

22.00 Sporting CP - Galatasaray

TV8