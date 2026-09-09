Bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
8 Eylül Salı günü geride kalırken televizyon ekranlarında 9 Eylül 2026 Çarşamba günü izleyicileri dizi, yarışma, film ve çeşitli programlar bekliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağında yayınlanacak içerikler araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "9 Eylül Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
Televizyon kanallarının 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yayın akışları belli olurken, izleyiciler sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Günün dikkat çeken yayınları arasında ATV'de Aşk ve Taht, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de futbol karşılaşması öne çıkıyor. Peki, 9 Eylül Çarşamba günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'de hangi programlar var? İşte 9 Eylül Çarşamba TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 A.B.İ
- 16.00 Esra Eron’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Aşk ve Taht
KANAL D
- 07.00 İkizler Memo
- 09.00 Haysiyet
- 11.30 Daha 17
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Haysiyet
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Haysiyet
NOW TV
- 07.15 İlk Bakış
- 08.30 Çalar Saat
- 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 Kirli Sepeti
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Karagül
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Bursa Bülbülü
- 22.15 Sekizinci Aile
SHOW TV
- 06.00 Siyah Kalp
- 09.00 Güzel Günler
- 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.25 Show Ana Haber
- 20.00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV
- 07.00 Aramızda Kal
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Güzel Köylü
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 07.00 Kalk Gidelim
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.45 Evlilik Güzeldir
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Özel Ekip 2
- 22.00 Sporting CP - Galatasaray
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 MasterChef Türkiye
- 13.00 Doktor Aksoy
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye