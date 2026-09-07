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Bu akşam hangi diziler var? 7 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 7 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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7 Eylül 2026 Pazartesi TV yayın akışı, yeni haftanın ilk gününde ekran karşısına geçecek izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in gün boyunca yayınlayacağı programlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, yarışma ve filmler yakından takip ediliyor. “Bugün TV’de ne var?”, “7 Eylül Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” soruları yanıt arıyor.

Televizyon kanallarının 7 Eylül 2026 Pazartesi yayın akışları belli olurken, izleyiciler günün programlarını saat saat öğrenmek istiyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, haftanın ilk akşamında hangi içeriklerin izleyiciyle buluşacağı da araştırılıyor. İşte 7 Eylül Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

ATV

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Mercan Köşk
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Altı Üstü İstanbul

KANAL D

  • 07.00 - İkizler Memo
  • 09.00 - Yaprak Dökümü
  • 11.30 - Daha 17
  • 14.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16.45 - Aşk-ı Memnu
  • 18.30 - Kanal D Ana Haber
  • 20.00 - Uzak Şehir

NOW TV

  • 07.15 - İlk Bakış
  • 08.00 - Çalar Saat
  • 10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 - Kirli Sepeti
  • 13.30 - En Hamarat Benim
  • 16.30 - Karagül
  • 19.00 - Now Ana Haber
  • 20.00 - Mukadderat
  • 22.15 - Sekizinci Aile

SHOW TV

  • 06.00 - Siyah Kalp
  • 09.00 - Güzel Günler
  • 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.25 - Show Ana Haber
  • 20.00 - Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 - Tuzlu Kahve
  • 09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 - Güzel Köylü
  • 15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 07.30 - Kendi Düşen Ağlamaz
  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 12.30 - Porto Riko - Türkiye
  • 14.30 - Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 - Lingo Türkiye
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Evlilik Güzeldir

TV8

  • 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - MasterChef Türkiye
  • 13.00 - Doktor Aksoy
  • 15.30 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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