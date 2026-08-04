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Bu akşam hangi diziler var? 4 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 4 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Televizyon izleyicileri, 4 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "4 Ağustos Salı hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

4 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 4 Ağustos 2026 Salı güncel TV yayın akışı...

TRT 1

  • 05.18 – İstiklal Marşı
  • 05.20 – Hayallerinin Peşinde
  • 06.05 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.05 – Kalk Gidelim
  • 09.45 – Kendi Düşen Ağlamaz
  • 13.00 – Seksenler
  • 14.00 – Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 19.55 – İddiaların Aksine
  • 20.00 – Genç Kadın ve Deniz
  • 22.25 – Tehlikeli Miras
  • 00.25 – Genç Kadın ve Deniz
  • 02.25 – Seksenler
  • 03.15 – Kendi Düşen Ağlamaz

KANAL D

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.30 – Yaprak Dökümü
  • 12.00 – Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 – Magazin D Yaz
  • 14.00 – Uzak Şehir
  • 16.45 – Aşk-ı Memnu
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Yükselme
  • 21.45 – Yükselme
  • 23.45 – Truva
  • 02.45 – Sevgili Kardeşim
  • 04.15 – Kuzey Güney

SHOW TV

  • 06.00 – Yeni Gelin
  • 09.00 – Aşk Laftan Anlamaz
  • 12.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 15.00 – Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Muhtemel Aşk
  • 23.15 – Eşkiya
  • 01.45 – Resimdeki Sevgili
  • 04.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

NOW TV

  • 08.30 – Çalar Saat
  • 10.00 – Kirli Sepeti
  • 12.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 15.00 – Sen Çal Kapımı
  • 16.30 – Karagül
  • 19.00 – NOW Ana Haber
  • 20.00 – Köy Düğünü
  • 22.15 – Köy Düğünü
  • 00.30 – Aşk Yeniden
  • 02.45 – Her Yerde Sen
  • 05.00 – Yasak Elma
  • 06.00 – Son Yaz

TV8

  • 06.30 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 11.00 – Gazete Magazin
  • 13.00 – Doktor Aksoy
  • 15.30 – MasterChef Türkiye
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
  • 00.15 – MasterChef Türkiye
  • 02.30 – Doktor Aksoy
  • 04.30 – Gazete Magazin

STAR TV

  • 07.00 – İki Aile
  • 09.30 – Çirkin
  • 12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 – Güzel Köylü
  • 16.30 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Tolgshow Yıldızlar
  • 00.15 – Doğanın Kanunu
  • 02.30 – Güzel Köylü
  • 05.00 – Erkenci Kuş

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Kırgın Çiçekler
  • 13.00 – ATV Gün Ortası
  • 14.00 – A.B.İ.
  • 16.30 – Var Mısın Yok Musun?
  • 19.00 – ATV Ana Haber
  • 20.00 – Var Mısın Yok Musun?
  • 23.40 – Altı Üstü İstanbul
  • 02.40 – Aldatmak
  • 05.30 – Gözleri Karadeniz
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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