Bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
28 Ocak akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler için programlar belli oldu. Televizyon kanallarının prime time kuşağında yer alacak yapımlar netleşirken, dizi ve program seçenekleri akşam saatlerine yön veriyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

28 Ocak Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar belli oldu. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve programlar dikkat çekerken; ulusal kanalların akşam yayın akışları yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Sahtekarlar
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Yeraltı
  • 22.15 Yeraltı

SHOW TV

  • 07.00 Bahar
  • 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Eyvah Eyvah 3
  • 22.30 Yıldızlar da Kayar

STAR TV

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sahipsizler

TRT 1

  • 06.25 Kalk Gidelim
  • 09.25 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.15 Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Çizmeli Kedi: Son Dilek
  • 21.45 Maç Önü
  • 23.00 Manchester City – Galatasaray

TV8

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
