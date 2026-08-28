Bu akşam hangi diziler var? 28 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
28 Ağustos 2026 Cuma TV yayın akışı, hafta sonu öncesinde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programlar araştırılırken, özellikle akşam kuşağında hangi dizi, yarışma ve filmlerin ekrana geleceği gündemde. "Bugün TV'de ne var?", "28 Ağustos Cuma hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon ekranlarında 28 Ağustos 2026 Cuma günü izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Hafta sonuna kısa süre kala Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in yayın akışında yer alan yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri için araştırmalar hız kazandı. 28 Ağustos Cuma TV'de ne var, bugün hangi programlar yayınlanacak? İşte günün merak edilen TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Kırgın Çiçekler
- 13.00 - Gün Ortası
- 14.00 - Altı Üstü İstanbul
- 16.30 - Var Mısın Yok Musun
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D
- 07.00 - Küçük Ağa
- 09.30 - Yaprak Dökümü
- 12.00 - Kanal D Haber Gün Arası
- 13.00 - Magazin D Yaz
- 14.00 - Gelinim Mutfakta
- 16.45 - Aşk-ı Memnu
- 18.30 - Kanal D Ana Haber
- 20.00 - Kuralsız Sokaklar
NOW TV
- 08.30 - Çalar Saat
- 10.00 - Kirli Sepeti
- 12.00 - Şevkat Yerimdar
- 15.00 - Ben Leman
- 16.30 - Karagül
- 19.00 - NOW Ana Haber
- 20.00 - Dokunmayın Şabanıma
SHOW TV
- 06.00 - Yeni Gelin
- 09.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.25 - Show Haber
- 20.00 - Gizli Görev
- 22.15 - Can Dostum
STAR TV
- 07.00 - Erkenci Kuş
- 08.00 - İki Aile
- 09.30 - Yüksek Sosyete
- 12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.15 - Güzel Köylü
- 15.45 - Sevdiğim Sensin
- 19.00 - Star Haber
- 20.00 - Öyle Olsun
- 22.00 - Senede Bir Gün
TRT 1
- 06.55 - Kalk Gidelim
- 10.00 - Kendi Düşen Ağlamaz
- 13.35 - Seksenler
- 14.25 - Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.00 - Ana Haber
- 17.45 - Lingo Türkiye
- 20.00 - Maç Özel
- 21.00 - Türkiye - Litvanya
TV8
- 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 - Oynat Bakalım
- 09.00 - Gel Konuşalım
- 11.00 - Gazete Magazin
- 13.00 - Doktor Aksoy
- 15.30 - MasterChef Türkiye
- 20.00 - MasterChef Türkiye