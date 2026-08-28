Bu akşam hangi diziler var? 28 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon ekranlarında 28 Ağustos 2026 Cuma günü izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Hafta sonuna kısa süre kala Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in yayın akışında yer alan yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri için araştırmalar hız kazandı. 28 Ağustos Cuma TV'de ne var, bugün hangi programlar yayınlanacak? İşte günün merak edilen TV yayın akışı...

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Kırgın Çiçekler

13.00 - Gün Ortası

14.00 - Altı Üstü İstanbul

16.30 - Var Mısın Yok Musun

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D

07.00 - Küçük Ağa

09.30 - Yaprak Dökümü

12.00 - Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 - Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Aşk-ı Memnu

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Kuralsız Sokaklar

NOW TV

08.30 - Çalar Saat

10.00 - Kirli Sepeti

12.00 - Şevkat Yerimdar

15.00 - Ben Leman

16.30 - Karagül

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Dokunmayın Şabanıma

SHOW TV

06.00 - Yeni Gelin

09.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 - Show Haber

20.00 - Gizli Görev

22.15 - Can Dostum

STAR TV

07.00 - Erkenci Kuş

08.00 - İki Aile

09.30 - Yüksek Sosyete

12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.15 - Güzel Köylü

15.45 - Sevdiğim Sensin

19.00 - Star Haber

20.00 - Öyle Olsun

22.00 - Senede Bir Gün

TRT 1

06.55 - Kalk Gidelim

10.00 - Kendi Düşen Ağlamaz

13.35 - Seksenler

14.25 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17.00 - Ana Haber

17.45 - Lingo Türkiye

20.00 - Maç Özel

21.00 - Türkiye - Litvanya

TV8