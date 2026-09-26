Bu akşam hangi diziler var? 26 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Televizyon kanallarının 26 Eylül 2026 Cumartesi günü yayın akışları, hafta sonunu ekran karşısında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 26 Eylül Cumartesi TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 26 Eylül Cumartesi TV yayın akışı...

ATV

07.30 - ATV'de Hafta Sonu

10.00 - Güneşin Doğduğu Yer

13.25 - Mercan Köşk

15.45 - Altı Üstü İstanbul

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Mercan Köşk

00.20 - Altı Üstü İstanbul

KANAL D

07.00 - İkizler Memo-Can

08.30 - Konuştukça

09.45 - Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13.00 - Arda'nın Mutfağı

14.00 - Güller ve Günahlar

16.30 - Daha 17

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Güller ve Günahlar

00.15 - Haysiyet

NOW TV

08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 - Halef: Köklerin Çağrısı

14.15 - Şevkat Yerimdar

16.15 - Anne Yarısı

19.00 - Deniz Uras İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20.00 - Anne Yarısı

23.00 - Anne Yarısı

02.00 - Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

06.00 - Kızılcık Şerbeti

08.00 - Gırgıriye'de Büyük Seçim

10.00 - Cumartesi Sürprizi

13.00 - Sevdan Bir Ateş

15.45 - Kızılcık Şerbeti

18.25 - Show Ana Haber

20.00 - Sevdan Bir Ateş - Tekrar

23.15 - Kızılcık Şerbeti

02.00 - Muhtemel Aşk

STAR TV

07.00 - Çirkin

10.30 - Sevdiğim Sensin

13.45 - En Güzel Bölüm

14.00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15.30 - Tuzlu Kahve - Tekrar

19.00 - Star Haber

20.00 - Başkalarının Hayatı

TRT 1

06.15 - Evlilik Güzeldir

10.00 - Hayallerinin Peşinde

11.20 - Teşkilat

15.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Gönül Dağı

00.15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV8

06.30 - Tuzak

08.00 - Oynat Bakalım

08.30 - Gençlik Rüzgarı

10.00 - Gazete Magazin

15.30 - Şanslı Pasaport / Yeni Bölüm

17.00 - MasterChef Türkiye

20.00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

26 EYLÜL CUMARTESİ AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?