Bu akşam hangi diziler var? 26 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hafta sonunun ilk gününde televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 26 Eylül 2026 Cumartesi TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "26 Eylül Cumartesi hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?" sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon kanallarının 26 Eylül 2026 Cumartesi günü yayın akışları, hafta sonunu ekran karşısında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 26 Eylül Cumartesi TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 26 Eylül Cumartesi TV yayın akışı...
ATV
- 07.30 - ATV'de Hafta Sonu
- 10.00 - Güneşin Doğduğu Yer
- 13.25 - Mercan Köşk
- 15.45 - Altı Üstü İstanbul
- 19.00 - ATV Ana Haber
- 20.00 - Mercan Köşk
- 00.20 - Altı Üstü İstanbul
KANAL D
- 07.00 - İkizler Memo-Can
- 08.30 - Konuştukça
- 09.45 - Magazin D Cumartesi
- 13.00 - Arda'nın Mutfağı
- 14.00 - Güller ve Günahlar
- 16.30 - Daha 17
- 18.30 - Kanal D Ana Haber
- 20.00 - Güller ve Günahlar
- 00.15 - Haysiyet
NOW TV
- 08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 - Halef: Köklerin Çağrısı
- 14.15 - Şevkat Yerimdar
- 16.15 - Anne Yarısı
- 19.00 - Deniz Uras İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 - Anne Yarısı
- 23.00 - Anne Yarısı
- 02.00 - Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV
- 06.00 - Kızılcık Şerbeti
- 08.00 - Gırgıriye'de Büyük Seçim
- 10.00 - Cumartesi Sürprizi
- 13.00 - Sevdan Bir Ateş
- 15.45 - Kızılcık Şerbeti
- 18.25 - Show Ana Haber
- 20.00 - Sevdan Bir Ateş - Tekrar
- 23.15 - Kızılcık Şerbeti
- 02.00 - Muhtemel Aşk
STAR TV
- 07.00 - Çirkin
- 10.30 - Sevdiğim Sensin
- 13.45 - En Güzel Bölüm
- 14.00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
- 15.30 - Tuzlu Kahve - Tekrar
- 19.00 - Star Haber
- 20.00 - Başkalarının Hayatı
TRT 1
- 06.15 - Evlilik Güzeldir
- 10.00 - Hayallerinin Peşinde
- 11.20 - Teşkilat
- 15.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17.50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 19.00 - Ana Haber
- 20.00 - Gönül Dağı
- 00.15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8
- 06.30 - Tuzak
- 08.00 - Oynat Bakalım
- 08.30 - Gençlik Rüzgarı
- 10.00 - Gazete Magazin
- 15.30 - Şanslı Pasaport / Yeni Bölüm
- 17.00 - MasterChef Türkiye
- 20.00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 00.15 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
26 EYLÜL CUMARTESİ AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?
- 20.00 - ATV - Mercan Köşk
- 20.00 - Kanal D - Güller ve Günahlar
- 20.00 - NOW TV - Anne Yarısı
- 20.00 - Show TV - Sevdan Bir Ateş - Tekrar
- 20.00 - Star TV - Başkalarının Hayatı
- 20.00 - TRT 1 - Gönül Dağı
- 20.00 - TV8 - MasterChef Türkiye - Yeni Bölüm