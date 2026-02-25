Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 25 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
25 Şubat
25 Şubat akşamı televizyon ekranlarında rekabet yeniden artıyor. Farklı kanallarda yayınlanacak diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerin seçim yapmasını zorlaştırırken, "Bu akşam hangi programlar var, saat kaçta başlıyor?" sorusu gündemde öne çıkıyor. Yayın akışı detayları ise en çok merak edilen konular arasında. Peki, bu akşam hangi diziler var? 25 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

25 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranları, birbirinden iddialı yapımlarla izleyiciyi bekliyor. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler ve programlar arasındaki rekabet öne çıkarken, "Bu akşam hangi programlar var, saat kaçta başlıyor?" sorusu gündemde yoğun ilgi görüyor. Kanal kanal yayın akışı ve öne çıkan program saatleri merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında…

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Eşref Rüya
  • 23:15 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
  • 13:20 En Hamarat Benim
  • 16:30 Yeraltı
  • 17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
  • 19:00 NOW Ana Haber
  • 20:00 Yeraltı
  • 23:45 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Sosyete Şaban
  • 22:15 Olanlar Oldu

STAR TV

  • 07:00 Sefirin Kızı
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18:15 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sahipsizler

TRT 1

  • 07:20 Kalk Gidelim
  • 08:50 Adını Sen Koy
  • 10:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:20 Seksenler
  • 14:15 Vefa Sultan
  • 15:30 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
  • 17:45 Ramazan Sevinci
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Tay
  • 21:40 Maç Önü
  • 23:00 Juventus-Galatasaray

TV8

  • 06:30 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
