Bu akşam hangi diziler var? 23 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

23 Mart Pazartesi akşamı televizyon izleyicilerini yoğun bir yayın maratonu bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri sırayla ekrana gelirken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı şimdiden merak konusu haline geldi. Detaylar haberin devamında…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 – İstiklal Marşı

05:40 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kalk Gidelim

09:15 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:00 - Benim Adım Melek

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 - Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - İkizler Memo - Can

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Eşref Rüya

02:30 - Gelinim Mutfakta

05:00 - Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 - Kuruluş Orhan

03:00 - Gözleri Karadeniz

05:30 - Aile Saadeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 - Sandık Kokusu

09:30 - Siyah Kalp

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

00:15 - Çapraz Ateş

02:30 - Kızılcık Şerbeti

04:45 - Çiçek

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Sefirin Kızı

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Çok Güzel Hareketler 2

23:30 - Sevdiğim Sensin

02:00 - Sefirin Kızı

05:00 - Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Dizi

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 - Gazete Magazin / Yeni Bölüm

/ Yeni Bölüm 15:30 - Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 - Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

02:45 - Gazete Magazin

05:00 - Gençlik Rüzgarı

NOW TV YAYIN AKIŞI