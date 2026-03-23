23 Mart akşamı ekran başındaki izleyiciler için hareketli saatler yaşanacak. Popüler diziler, yarışmalar, eğlence programları ve sinema filmleri, televizyon takipçilerinin ilgisini çekerken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 23 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
23 Mart Pazartesi akşamı televizyon izleyicilerini yoğun bir yayın maratonu bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri sırayla ekrana gelirken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı şimdiden merak konusu haline geldi. Detaylar haberin devamında…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:38 – İstiklal Marşı
- 05:40 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:35 - Kalk Gidelim
- 09:15 - Adını Sen Koy
- 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - Seksenler
- 14:00 - Benim Adım Melek
- 17:45 - Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber
- 19:55 - İddiaların Aksine
- 20:00 – Cennetin Çocukları
- 00:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:40 - Benim Adım Melek
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 - İkizler Memo - Can
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Yaprak Dökümü
- 13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:00 - Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Arka Sokaklar
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Uzak Şehir
- 00:15 - Eşref Rüya
- 02:30 - Gelinim Mutfakta
- 05:00 - Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 - Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 - Kuruluş Orhan
- 03:00 - Gözleri Karadeniz
- 05:30 - Aile Saadeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:30 - Sandık Kokusu
- 09:30 - Siyah Kalp
- 12:30 – Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 – Güldür Güldür Show
- 00:15 - Çapraz Ateş
- 02:30 - Kızılcık Şerbeti
- 04:45 - Çiçek
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Sefirin Kızı
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - Erkenci Kuş
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 - Sevdiğim Sensin
- 02:00 - Sefirin Kızı
- 05:00 - Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 - Dizi
- 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 - Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
- 10:00 - Gazete Magazin / Yeni Bölüm
- 15:30 - Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
- 20:00 - Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
- 00:15 - Survivor Ekstra / Canlı
- 02:45 - Gazete Magazin
- 05:00 - Gençlik Rüzgarı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 - İlk Bakış
- 08:00 – Çalar Saat
- 10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 – Yasak Elma
- 13:30 - En Hamarat Benim
- 16:30 – Doktor: Başka Hayatta
- 19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 – Doktor: Başka Hayatta
- 22:45 - Kıskanmak
- 01:30 - Halef: Köklerin Çağrısı
- 04:15 - Yeraltı
- 06:15 - Karagül