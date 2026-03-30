Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ilde yapılan ankette katılımcıların yüzde 37’si “hiçbiri” yanıtını verdi. Araştırmaya göre; AK Parti yüzde 22,2 ile ikinci sırada yer alırken, CHP yüzde 19,5 ile üçüncü sırada konumlandı.

Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştirilen araştırma, seçmen eğilimlerine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların büyük bölümü mevcut siyasi partilere yönelik ortak bir görüşte birleşti.

"HİÇBİRİ" YANITI İLK SIRADA

ASAL Araştırma tarafından Mart 2026’da yapılan ankette, “Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 37’si “Hiçbiri” yanıtını vererek ilk sırada yer aldı.

KARARSIZLARLA ORAN YÜKSELİYOR

Ankette yüzde 4,9’luk kesim ise “Fikrim yok / Cevap yok” seçeneğini tercih etti. Böylece herhangi bir partiye işaret etmeyenlerin toplam oranı yüzde 41,9’a ulaştı. Diğer yandan küçük partiler ve “Diğer” seçeneği de eklendiğinde bu oran yüzde 58,2’ye kadar yükseldi.

İKİNCİ SIRADA AK PARTİ VAR 

Araştırmaya göre; AK Parti yüzde 22,2 ile ikinci sırada yer alırken, CHP yüzde 19,5 ile üçüncü sırada konumlandı. DEM Parti yüzde 3,6, MHP yüzde 3,2, İYİ Parti yüzde 2,4 ve Zafer Partisi yüzde 1,9 oranında destek aldı.

2000 KİŞİYLE YAPILDI

Araştırmanın 9-16 Mart 2026 tarihleri arasında, 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmanın yüzde 95 güven aralığında ve ±2,5 hata payı ile yapıldığı ifade edildi.

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
500

Yorumlar (2)

Mali:

iktidarı iktidarda tutan muhalefet. millet doğru söylemiş. birbirinden farkları yok

abuzittin Kirar:

Bencede hiç biri. Meclisin uğraştıkları işler Apple plaka ambulans’ın rengi sokak canlıları. millet için bir şey yok kendi egolarının tatmini sadece.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü: Herkes Bakanlığı etiketliyor
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcu ile patlatıyor
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık