Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştirilen araştırma, seçmen eğilimlerine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların büyük bölümü mevcut siyasi partilere yönelik ortak bir görüşte birleşti.

"HİÇBİRİ" YANITI İLK SIRADA

ASAL Araştırma tarafından Mart 2026’da yapılan ankette, “Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 37’si “Hiçbiri” yanıtını vererek ilk sırada yer aldı.

KARARSIZLARLA ORAN YÜKSELİYOR

Ankette yüzde 4,9’luk kesim ise “Fikrim yok / Cevap yok” seçeneğini tercih etti. Böylece herhangi bir partiye işaret etmeyenlerin toplam oranı yüzde 41,9’a ulaştı. Diğer yandan küçük partiler ve “Diğer” seçeneği de eklendiğinde bu oran yüzde 58,2’ye kadar yükseldi.

İKİNCİ SIRADA AK PARTİ VAR

Araştırmaya göre; AK Parti yüzde 22,2 ile ikinci sırada yer alırken, CHP yüzde 19,5 ile üçüncü sırada konumlandı. DEM Parti yüzde 3,6, MHP yüzde 3,2, İYİ Parti yüzde 2,4 ve Zafer Partisi yüzde 1,9 oranında destek aldı.

2000 KİŞİYLE YAPILDI

Araştırmanın 9-16 Mart 2026 tarihleri arasında, 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmanın yüzde 95 güven aralığında ve ±2,5 hata payı ile yapıldığı ifade edildi.

