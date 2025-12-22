Haberler

22 Aralık 2025 Pazartesi akşamı yaklaşırken, televizyon izleyicilerinin gündeminde yine "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 22 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

22 Aralık 2025 Pazartesi akşamı yaklaşırken, televizyon izleyicilerinin merakı giderek artıyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelecek diziler, yarışma programları ve özel yapımlar prime time kuşağında izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken; Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin güncel yayın akışları da "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı olarak öne çıkıyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Bergen
  • 23.20 Çığlık 5

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 13.45 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Uzak Şehir
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Uzak Şehir

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.15 Ben Leman
  • 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20.00 Kıskanmak
  • 23.00 Halef: Köklerin Çağrısı

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 08.15 Bu Sabah
  • 10.00 Sandık Kokusu
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Üçkağıtçı
  • 21.45 Gerzek Şaban
  • 23.45 Rüya Gibi

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kiralık Aşk
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 Söz
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Çılgın İkili 3
  • 22.30 Çılgın İkili 3

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.30 Kalk Gidelim
  • 09.20 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.45 Kasaba Doktoru
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Cennetin Çocukları

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
