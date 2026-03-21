Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

21 Mart Cumartesi akşamı televizyon ekranları izleyicilerin ilgisini zirveye taşıyacak. Prime time saatlerinde diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri ardı ardına yayınlanırken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta olacağı şimdiden merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:30 - 04:05 Çöl Aslanı Ömer Muhtar

04:05 - 05:45 Dengi Dengine

05:45 - 05:50 İddiaların Aksine

05:50 - 07:20 Yedi Numara

07:20 - 10:00 Kalk Gidelim

10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 - 13:25 Kod Adı Kırlangıç

13:25 - 14:55 Aslan Hürkuş: Hürjet Oyunda

14:55 - 15:20 Mabedin Gölgesinde

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:15 - 04:45 2 Başlı Köpekbalığı

04:45 - 07:00 Zalim İstanbul

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı

16:00 - 19:00 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:45 Pi'nin Yaşamı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

01:15 - 03:45 Kızılcık Şerbeti

03:45 - 05:00 Aile Arasında

05:00 - 08:00 Sandık Kokusu

08:00 - 10:00 Acele Koca Aranıyor

13:00 - 14:45 İyi Aile Çocuğu

14:45 - 16:30 Gırgıriye'de Şenlik Var

16:30 - 18:25 Güler Misin Ağlar Mısın?

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

02:30 - 05:00 Sefirin Kızı

05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın

07:00 - 09:00 Sefirin Kızı

09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - 14:00 Erkenci Kuş

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:30 Ailem Robotlara Karşı

ATV YAYIN AKIŞI

00:40 - 02:30 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

02:30 - 05:00 Gözleri KaraDeniz

05:00 - 07:30 Aile Saadeti

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 13:40 Aynı Yağmur Altında

13:40 - 16:40 A.B.İ.

16:40 - 19:00 Bayramlık

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:20 Evde Tek Başına

00:00 - 02:20 Görevimiz Tatil

TV8 YAYIN AKIŞI