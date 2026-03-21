Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

21 Mart akşamı televizyon ekranları yine yoğun ilgiyle karşılaşacak. Diziler, yarışmalar, eğlence programları ve sinema filmleri izleyicilerin ilgisini çekerken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 21 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 01:30 - 04:05 Çöl Aslanı Ömer Muhtar
  • 04:05 - 05:45 Dengi Dengine
  • 05:45 - 05:50 İddiaların Aksine
  • 05:50 - 07:20 Yedi Numara
  • 07:20 - 10:00 Kalk Gidelim
  • 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
  • 11:40 - 13:25 Kod Adı Kırlangıç
  • 13:25 - 14:55 Aslan Hürkuş: Hürjet Oyunda
  • 14:55 - 15:20 Mabedin Gölgesinde
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 02:15 - 04:45 2 Başlı Köpekbalığı
  • 04:45 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
  • 16:00 - 19:00 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Pi'nin Yaşamı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 01:15 - 03:45 Kızılcık Şerbeti
  • 03:45 - 05:00 Aile Arasında
  • 05:00 - 08:00 Sandık Kokusu
  • 08:00 - 10:00 Acele Koca Aranıyor
  • 13:00 - 14:45 İyi Aile Çocuğu
  • 14:45 - 16:30 Gırgıriye'de Şenlik Var
  • 16:30 - 18:25 Güler Misin Ağlar Mısın?
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:00 Sefirin Kızı
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 14:00 Erkenci Kuş
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Ailem Robotlara Karşı

ATV YAYIN AKIŞI

  • 00:40 - 02:30 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
  • 02:30 - 05:00 Gözleri KaraDeniz
  • 05:00 - 07:30 Aile Saadeti
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:40 Aynı Yağmur Altında
  • 13:40 - 16:40 A.B.İ.
  • 16:40 - 19:00 Bayramlık
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:20 Evde Tek Başına
  • 00:00 - 02:20 Görevimiz Tatil

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 04:00 - 05:30 Caner Taslaman ile...
  • 05:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 16:30 - 19:00 Survivor Panorama
Sahra Arslan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

