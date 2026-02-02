Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 2 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
2 Şubat akşamı televizyon başında keyif yapmak isteyen izleyiciler için prime time yayın akışı belli oldu. Kanalların akşam kuşağında ekrana taşıyacağı dizi ve programlar, izleyicilerin gündemini ve tercihlerini şekillendirecek. Peki, bu akşam hangi diziler var? 2 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

2 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağı izleyicilerle buluşuyor. Diziler, yarışma programları ve özel yapımların yanı sıra eğlence içerikleri de akşam kuşağının öne çıkanları arasında yer alacak. Ulusal kanallarda ekrana gelecek yayın akışıyla ilgili detaylar haberimizde…

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Berat Kandili Özel
  • 21:45 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Berat Gecesi Özel
  • 20:45 Uzak Şehir

NOW TV (FOX)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Yeraltı
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20:00 Yeraltı
  • 22:30 Kıskanmak

SHOW TV

  • 07:00 Bahar
  • 09:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Hükümet Kadın
  • 22:30 Bizans Oyunları

STAR TV

  • 07:00 Aramızda Kalsın
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Borderlands
  • 22:00 Borderlands

TRT 1

  • 06:15 Kalk Gidelim
  • 09:15 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:40 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:15 Cennetin Çocukları

TV8

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş ile Sence?
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
