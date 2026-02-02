Bu akşam hangi diziler var? 2 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

2 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağı izleyicilerle buluşuyor. Diziler, yarışma programları ve özel yapımların yanı sıra eğlence içerikleri de akşam kuşağının öne çıkanları arasında yer alacak. Ulusal kanallarda ekrana gelecek yayın akışıyla ilgili detaylar haberimizde…

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Berat Kandili Özel

21:45 Kuruluş Orhan

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Berat Gecesi Özel

20:45 Uzak Şehir

NOW TV (FOX)

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yeraltı

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Yeraltı

22:30 Kıskanmak

SHOW TV

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın

22:30 Bizans Oyunları

STAR TV

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Borderlands

22:00 Borderlands

TRT 1

06:15 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:15 Cennetin Çocukları

TV8