Bu akşam hangi diziler var? 2 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Salı akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 3 Kasım 2026 tarihli yayın akışını araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının saatleri merak ediliyor. Özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek yapımlar araştırılırken, izleyiciler akşamın televizyon programını önceden belirlemek istiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? İşte ulusal kanalların 3 Kasım 2026 Salı yayın akışı…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Yedi Bela Hüsnü

21.45 Eşkıya

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Önü

20.45 Galatasaray - Stuttgart | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI