Bu akşam hangi diziler var? 2 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3 Kasım 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışları, ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci gününde sevilen dizileri, yarışma programlarını ve gündüz kuşağı yapımlarını takip etmek isteyenler, ulusal kanalların yayın listelerine göz atıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “3 Kasım Salı hangi diziler yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi programlar var?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
Salı akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 3 Kasım 2026 tarihli yayın akışını araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının saatleri merak ediliyor. Özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek yapımlar araştırılırken, izleyiciler akşamın televizyon programını önceden belirlemek istiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? İşte ulusal kanalların 3 Kasım 2026 Salı yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.45 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Güller ve Günahlar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Var Mısın Yok Musun?
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 08.30 Cansu Canan ile Bugün
- 10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Tuzlu Kahve
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Baba
- 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 Bahar
- 18.25 Show Ana Haber
- 20.00 Yedi Bela Hüsnü
- 21.45 Eşkıya
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.30 Kalk Gidelim
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.30 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Maç Önü
- 20.45 Galatasaray - Stuttgart | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 11.30 MasterChef Türkiye
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.15 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yeraltı
- 15.00 Anne Yarısı
- 17.45 Kumbara
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Anne Yarısı