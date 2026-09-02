Bu akşam hangi diziler var? 2 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
2 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı, haftanın ortasında televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programlar araştırılırken, özellikle akşam kuşağında hangi dizi, yarışma ve filmlerin ekrana geleceği gündemde. "Bugün TV'de ne var?", "2 Eylül Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon ekranlarında 2 Eylül 2026 Çarşamba günü izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Haftanın üçüncü gününde Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in yayın akışında yer alan yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri için araştırmalar hız kazandı. 2 Eylül Çarşamba TV'de ne var, bugün hangi programlar yayınlanacak? İşte günün merak edilen TV yayın akışı...
ATV
- 02:40 Aldatmak
- 05:30 Bir Gece Masalı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Var Mısın Yok Musun
- 23:40 Kaçış Planı
KANAL D
- 01:00 Meth Gator'a Saldırı
- 02:30 Gelinim Mutfakta
- 04:40 Kuzey Güney
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:30 Yaprak Dökümü
- 11:30 Daha 17 Dizi
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Aşk-ı Memnu
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Kuralsız Sokaklar
- 21:45 Daha 17
NOW TV
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Kirli Sepeti
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Karagül
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Kalender Pide
- 22:30 Kalender Pide
- 00:45 Aşk Yeniden
- 02:45 İnadına Aşk
- 04:15 Yasak Elma
- 06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV
- 00:15 Muhtemel Aşk
- 02:45 Kardeşim Benim 2
- 04:45 Acı Kahve
- 06:00 Yeni Gelin
- 09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Gelin Evi Yaşam
- 15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 İntikam Vakti
- 22:30 Denizde Dehşet
STAR TV
- 00:30 Sevdiğim Sensin
- 02:30 Güzel Köylü
- 05:00 Erkenci Kuş
- 07:45 İki Aile
- 09:30 Yüksek Sosyete
- 10:45 Çirkin
- 14:00 Güzel Köylü
- 15:45 Sevdiğim Sensin
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Doğanın Kanunu
TRT 1
- 00:30 3'te 3
- 01:30 Seksenler
- 02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:15 Hayallerinin Peşinde
- 06:00 Turgay Başyayla İle...
- 07:00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Asırlık Gece
TV8
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 Doktor Aksoy
- 04:30 Gazete Magazin
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 11:00 Gazete Magazin
- 13:00 Doktor Aksoy
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye