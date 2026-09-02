Bu akşam hangi diziler var? 2 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon ekranlarında 2 Eylül 2026 Çarşamba günü izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Haftanın üçüncü gününde Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in yayın akışında yer alan yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri için araştırmalar hız kazandı. 2 Eylül Çarşamba TV'de ne var, bugün hangi programlar yayınlanacak? İşte günün merak edilen TV yayın akışı...

ATV

02:40 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun

23:40 Kaçış Planı

KANAL D

01:00 Meth Gator'a Saldırı

02:30 Gelinim Mutfakta

04:40 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

11:30 Daha 17 Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Daha 17

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Kirli Sepeti

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kalender Pide

22:30 Kalender Pide

00:45 Aşk Yeniden

02:45 İnadına Aşk

04:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

SHOW TV

00:15 Muhtemel Aşk

02:45 Kardeşim Benim 2

04:45 Acı Kahve

06:00 Yeni Gelin

09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 İntikam Vakti

22:30 Denizde Dehşet

STAR TV

00:30 Sevdiğim Sensin

02:30 Güzel Köylü

05:00 Erkenci Kuş

07:45 İki Aile

09:30 Yüksek Sosyete

10:45 Çirkin

14:00 Güzel Köylü

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Doğanın Kanunu

TRT 1

00:30 3'te 3

01:30 Seksenler

02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:15 Hayallerinin Peşinde

06:00 Turgay Başyayla İle...

07:00 Kendi Düşen Ağlamaz

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Asırlık Gece

TV8