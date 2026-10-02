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Bu akşam hangi diziler var? 2 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 2 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Hafta sonuna yaklaşırken televizyon ekranlarında izleyicileri farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 2 Ekim 2026 Cuma TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “2 Ekim Cuma hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.

Televizyon kanallarının 2 Ekim 2026 Cuma günü yayın akışları, hafta sonu öncesinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 2 Ekim Cuma TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 2 Ekim Cuma TV yayın akışı...

SHOW TV

  • 00:15-01:15 - Gece Hattı
  • 01:15-03:30 - Sevdan Bir Ateş
  • 03:30-06:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 06:00-09:00 - Siyah Kalp
  • 09:00-12:30 - Muhtemel Aşk
  • 12:30-15:00 - Gelin Evi
  • 15:00-18:25 - Sevdan Bir Ateş
  • 18:25-20:00 - Show Ana Haber
  • 20:00-23:59 - Kızılcık Şerbeti

KANAL D

  • 02:00-04:00 - Gelinim Mutfakta
  • 04:00-07:00 - Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00-09:00 - İkizler Memo-Can
  • 09:00-11:00 - Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00-13:45 - Yaprak Dökümü
  • 13:45-16:45 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45-19:00 - Daha 17
  • 19:00-20:00 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00-23:15 - Uzak Şehir
  • 23:15-23:59 - Haysiyet

TV8

  • 00:15-02:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30-04:30 - Doktor Aksoy
  • 04:30-06:30 - Oynat Bakalım
  • 06:30-07:15 - Tuzak
  • 07:15-09:00 - Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00-11:30 - Doktor Aksoy
  • 11:30-16:00 - MasterChef Türkiye
  • 16:00-20:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00-23:59 - MasterChef Türkiye

STAR TV

  • 00:30-03:00 - Dizi
  • 03:00-05:00 - Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00-07:00 - İki Aile
  • 07:00-09:30 - Aramızda Kalsın
  • 09:30-13:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30-15:00 - Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00-19:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 19:00-20:00 - Star Haber
  • 20:00-23:59 - Dizi

NOW TV

  • 00:15-02:45 - Ömür Usta
  • 02:45-04:30 - İnadına Aşk
  • 04:30-06:00 - Yasak Elma
  • 06:00-07:15 - Son Yaz
  • 07:15-08:00 - Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00-10:45 - İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
  • 10:45-12:30 - Çağla ile Bir Gün
  • 12:30-13:30 - Şevkat Yerimdar
  • 13:30-16:30 - En Hamarat Benim
  • 16:30-19:00 - Ömür Usta
  • 19:00-20:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
  • 20:00-22:30 - Anne Yarısı
  • 22:30-23:59 - Ömür Usta

ATV

  • 02:20-05:00 - Mercan Köşk
  • 05:00-08:00 - Gözleri KaraDeniz
  • 08:00-08:30 - Kahvaltı Haberleri
  • 08:30-10:00 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00-13:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00-14:00 - Gün Ortası
  • 14:00-16:00 - Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00-19:00 - Esra Erol'da
  • 19:00-20:00 - ATV Ana Haber
  • 20:00-20:45 - Mercan Köşk
  • 20:45-21:45 - Milli Maça Doğru
  • 21:45-23:59 - Belçika - Türkiye

TRT 1

  • 01:45-03:05 - Seksenler
  • 03:05-05:45 - Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45-06:30 - Hayallerinin Peşinde
  • 06:30-07:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07:30-10:30 - Kalk Gidelim
  • 10:30-13:15 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15-14:15 - Seksenler
  • 14:15-17:30 - Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30-19:00 - Lingo Türkiye
  • 19:00-19:55 - Ana Haber
  • 19:55-20:00 - İddiaların Aksine
  • 20:00-23:59 - Taşacak Bu Deniz

KANAL 7

  • 00:15-01:50 - Her Halimle Sev
  • 07:00-08:00 - Kanal 7'de Sabah
  • 08:00-10:00 - Emanet
  • 10:00-12:45 - Muhabbet Kapısı
  • 12:45-14:10 - En İyi Ben Pişiririm
  • 14:10-16:00 - Kalbim Sana Emanet
  • 16:00-18:00 - Bilmezler ki Kalbimdesin
  • 18:00-19:00 - Haber Saati
  • 19:00-22:15 - Gelin
  • 22:15-23:59 - Sana Her Baktığımda
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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