Bu akşam hangi diziler var? 19 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

19 Aralık 2025 Cuma akşamına sayılı saatler kala, televizyon izleyicileri bu akşam ekranlarda hangi yapımların yer alacağını araştırmaya başladı. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler, yarışma programları ve özel yapımlar izleyicilerin tercihlerini belirlerken; Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin güncel akşam yayın akışları da merak edilen başlıklar arasında öne çıkıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 – Kahvaltı Haberleri

08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Hızlı ve Öfkeli

22.45 – En Uzun Gece

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Uzak Şehir

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 – İlk Bakış

08.00 – Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Yasak Elma

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Sahtekarlar

19.00 – Now Ana Haber

20.00 – Ben Leman

22.30 – Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Yeni Gelin

08.15 – Bu Sabah

10.00 – Sandık Kokusu

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Kiralık Aşk

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 – Söz

19.00 – Star Haber

20.00 – Ne Olacak Şimdi?

21.45 – El Değmemiş Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.10 – Kalk Gidelim

09.20 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.30 – Kasaba Doktoru

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI