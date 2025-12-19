Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 19 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
19 Aralık 2025 Cuma akşamı için geri sayım sürerken, televizyon izleyicileri bu akşam ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak etmeye başladı. Prime time kuşağında ekrana gelecek diziler, yarışma programları, özel yayınlar ve ana haber bültenleri, ekran başındaki izleyicilere yine yoğun ve keyifli bir akşam sunmaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 19 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

19 Aralık 2025 Cuma akşamına sayılı saatler kala, televizyon izleyicileri bu akşam ekranlarda hangi yapımların yer alacağını araştırmaya başladı. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler, yarışma programları ve özel yapımlar izleyicilerin tercihlerini belirlerken; Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin güncel akşam yayın akışları da merak edilen başlıklar arasında öne çıkıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Hızlı ve Öfkeli
  • 22.45 – En Uzun Gece

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Uzak Şehir
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Sahtekarlar
  • 19.00 – Now Ana Haber
  • 20.00 – Ben Leman
  • 22.30 – Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Yeni Gelin
  • 08.15 – Bu Sabah
  • 10.00 – Sandık Kokusu
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Kiralık Aşk
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 – Söz
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Ne Olacak Şimdi?
  • 21.45 – El Değmemiş Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.10 – Kalk Gidelim
  • 09.20 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.30 – Kasaba Doktoru
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
