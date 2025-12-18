Bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
18 Aralık 2025 Perşembe akşamı yaklaşırken, televizyon izleyicileri bu akşam ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. Sevilen diziler, ilgiyle takip edilen yarışma programları, özel yayınlar ve ana haber bültenleriyle dolu prime time kuşağı, izleyicilere yine dolu dolu bir akşam vaat ediyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 19.45 – Kupa Günlüğü
- 20.30 – Galatasaray – RAMS Başakşehir
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Yabancı Damat
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Uzak Şehir
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Mandıra Filozofu
- 22.30 – Mandıra Filozofu
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 – Now Ana Haber
- 20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 – Yeni Gelin
- 08.15 – Bu Sabah
- 10.00 – Sandık Kokusu
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Kiralık Aşk
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 – Söz
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Çok Güzel Hareketler 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.15 – Kalk Gidelim
- 09.20 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.35 – Kasaba Doktoru
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Savaş Gemisi
- 23.00 – Mainz 05 – Samsunspor
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 – Tuzak
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – MasterChef Türkiye