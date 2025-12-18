Bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

18 Aralık 2025 Perşembe akşamı yaklaşırken, televizyon izleyicileri ekran başında neler izleyebileceklerini merak etmeye başladı. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler, yarışma programları ve özel yapımlar izleyici tercihlerini şekillendirirken; Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam yayın akışları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

19.45 – Kupa Günlüğü

20.30 – Galatasaray – RAMS Başakşehir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Uzak Şehir

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Mandıra Filozofu

22.30 – Mandıra Filozofu

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 – İlk Bakış

08.00 – Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Yasak Elma

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 – Now Ana Haber

20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Yeni Gelin

08.15 – Bu Sabah

10.00 – Sandık Kokusu

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Kiralık Aşk

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 – Söz

19.00 – Star Haber

20.00 – Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 – Kalk Gidelim

09.20 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.35 – Kasaba Doktoru

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Savaş Gemisi

23.00 – Mainz 05 – Samsunspor

TV8 YAYIN AKIŞI