Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Aralık 2025 Perşembe akşamı yaklaşırken, televizyon izleyicileri bu akşam ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. Sevilen diziler, ilgiyle takip edilen yarışma programları, özel yayınlar ve ana haber bültenleriyle dolu prime time kuşağı, izleyicilere yine dolu dolu bir akşam vaat ediyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

18 Aralık 2025 Perşembe akşamı yaklaşırken, televizyon izleyicileri ekran başında neler izleyebileceklerini merak etmeye başladı. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler, yarışma programları ve özel yapımlar izleyici tercihlerini şekillendirirken; Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam yayın akışları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 19.45 – Kupa Günlüğü
  • 20.30 – Galatasaray – RAMS Başakşehir

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 13.45 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Uzak Şehir
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Mandıra Filozofu
  • 22.30 – Mandıra Filozofu

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 – Now Ana Haber
  • 20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

Bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Yeni Gelin
  • 08.15 – Bu Sabah
  • 10.00 – Sandık Kokusu
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Kiralık Aşk

  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 – Söz
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.15 – Kalk Gidelim
  • 09.20 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.35 – Kasaba Doktoru
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Savaş Gemisi
  • 23.00 – Mainz 05 – Samsunspor

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
title