Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

17 Mart Salı akşamı televizyon yayınları izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Prime time saatlerinde diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri birbirini takip ederken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı şimdiden merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:40 atv Ana Haber
  • 20:00 A.B.İ

KANAL D

  • 07:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 18:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Beyaz'la Joker
  • 23:15 Uzaydan Gelen Fırtına

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
  • 13:20 En Hamarat Benim
  • 16:30 Kıskanmak
  • 17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Kıskanmak

SHOW TV

  • 08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Yok Arkadaşım 2
  • 22:30 Suçlular Takımı

STAR TV

  • 07:00 Sefirin Kızı
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18:15 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 06:45 Kalk Gidelim
  • 08:45 Adını Sen Koy
  • 10:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:20 Dengi Dengine
  • 15:30 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:20 Vefa Sultan
  • 17:45 Ramazan Sevinci
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

  • 06:30 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
