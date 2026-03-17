Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

17 Mart Salı akşamı televizyon yayınları izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Prime time saatlerinde diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri birbirini takip ederken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı şimdiden merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 atv Ana Haber

20:00 A.B.İ

KANAL D

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Beyaz'la Joker

23:15 Uzaydan Gelen Fırtına

NOW TV (FOX TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:20 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kıskanmak

SHOW TV

08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yok Arkadaşım 2

22:30 Suçlular Takımı

STAR TV

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

06:45 Kalk Gidelim

08:45 Adını Sen Koy

10:00 Kur'an'ın Mesajı

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:20 Dengi Dengine

15:30 Kur'an'ın Mesajı

16:20 Vefa Sultan

17:45 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8