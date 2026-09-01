Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaushambi bölgesinde yaşanan faciada yaşamını yitirenlerin tamamının fabrika çevresinde ikamet eden yerel halk olduğu açıklandı.

PATLAMA ÇEVRE EVLERİ VURDU

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kaushambi bölgesindeki havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle fabrika binasında büyük hasar oluşurken, yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, ağır yaralanan 16 kişiyi hastaneye kaldırdı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, hastaneye ulaştırılan yaralılardan 11'inin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin fabrika çalışanı olmaktan ziyade yakındaki konutlarda yaşayan bölge sakinleri olduğu bildirildi. Hastanede tedavisi devam eden 5 kişinin durumunun ise takip edildiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı