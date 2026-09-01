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Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti

Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti
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AK Partili eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın oğlu Ömer Yazıcı ile Buse Üzümcü’nün düğününde dikkat çeken anlar yaşandı. Müge Anlı’nın çifte “Dilerim Atatürkçü, çağdaş, laik; vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz” temennisinde bulunduğu sırada Şadi Yazıcı’nın sahneden ayrılması dikkat çekti.

  • Müge Anlı, Buse Üzümcü ile Ömer Yazıcı'nın düğününde yaptığı konuşmada çifte 'Atatürkçü, çağdaş, laik' evlatlar yetiştirmelerini diledi.
  • Damadın babası eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Müge Anlı'nın konuşması sırasında sessizce sahneden ayrıldı.
  • Ömer Yazıcı ile Buse Üzümcü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cemile Sultan Korusu'nda evlendi.

AK Parti'de uzun yıllar Tuzla Belediye Başkanlığı görevini yürüten Şadi Yazıcı'nın oğlu Ömer Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen görkemli bir törenle Buse Üzümcü ile dünyaevine girdi. Siyaset, iş ve medya dünyasından pek çok tanınmış ismin bir araya geldiği düğün töreni, renkli anlara sahne oldu.

MÜGE ANLI'DAN "ATATÜRKÇÜ VE LAİK EVLAT" TEMENNİSİ

Törene katılan isimler arasında yer alan sevilen televizyon sunucusu Müge Anlı, yeni evli çifte tebriklerini iletmek üzere sahneye davet edildi. Anlı, mikrofonu eline alarak genç çifte mutluluklar dilediği konuşmasında şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Dilerim Atatürkçü, çağdaş, laik; vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz."

ŞADİ YAZICI SESSİZCE SAHNEYİ TERK ETTİ

Müge Anlı'nın nikah şahitleri ve davetlilerin huzurunda yaptığı bu tebrik konuşması sırasında sahnede ilginç bir an yaşandı. Anlı'nın konuştuğu anlarda, damadın babası eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yavaş adımlarla sahneden ayrıldığı görüldü. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEyüp OZCAN:

Zorla ideoloji empoze etmeye çalışmak..

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Haber Yorumlarıdogukan kartal:

Müge laiklik temennisini sadece kendisine yapsın. Benim için zerre kadar değerli değildir.

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Hak uğruna kardeşlerini sülalesini doğrayan öldüren bir padişahın himayesinde Yaşamak mı daha iyidir yoksa Atatürk'ün kurduğu ülkede laik ve özgür yaşamak mı daha iyidir

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Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Hoşlanmadığın kişiyi niye çağırdın o halde! Bi de mikrofon vermişsiniz eline, sonra kaç! İyi etmiş müge size.

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Taht uğruna kardeşlerini öldüren padişahların himayesinde Yaşamak mı daha iyidir yoksa Atatürk'ün kurduğu layık demokratik ve Cumhuriyetle yönetilen bir ülkede mi yaşamak daha iyidir

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