Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti

AK Parti'de uzun yıllar Tuzla Belediye Başkanlığı görevini yürüten Şadi Yazıcı'nın oğlu Ömer Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen görkemli bir törenle Buse Üzümcü ile dünyaevine girdi. Siyaset, iş ve medya dünyasından pek çok tanınmış ismin bir araya geldiği düğün töreni, renkli anlara sahne oldu.

MÜGE ANLI'DAN "ATATÜRKÇÜ VE LAİK EVLAT" TEMENNİSİ

Törene katılan isimler arasında yer alan sevilen televizyon sunucusu Müge Anlı, yeni evli çifte tebriklerini iletmek üzere sahneye davet edildi. Anlı, mikrofonu eline alarak genç çifte mutluluklar dilediği konuşmasında şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Dilerim Atatürkçü, çağdaş, laik; vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz."

ŞADİ YAZICI SESSİZCE SAHNEYİ TERK ETTİ

Müge Anlı'nın nikah şahitleri ve davetlilerin huzurunda yaptığı bu tebrik konuşması sırasında sahnede ilginç bir an yaşandı. Anlı'nın konuştuğu anlarda, damadın babası eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yavaş adımlarla sahneden ayrıldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com