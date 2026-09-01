İbre tersine döndü! Gram altın fiyatları sert çakıldı
Altın fiyatlarında geçen hafta görülen hızlı yükselişin ardından yön tersine döndü. 7 bin 200 liranın üzerine kadar çıkan gram altın, 6 bin 754 lira seviyesine gerileyerek 300 liradan fazla düştü. Ons altın ise 4 bin 450 doların altına inerken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz mesajları ve ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
- Gram altın fiyatı 7 bin 200 liranın üzerinden 6 bin 754 liraya gerileyerek düşüş 300 lirayı aştı.
- Ons altın 4 bin 433 dolar civarında işlem görerek son iki haftanın düşük seviyelerine yakın seyretti.
- Altındaki düşüşte Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz artırımı beklentilerini güçlendiren açıklamaları etkili oldu.
Gram altında geçen haftaki yükselişin ardından dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan gram altın, 7 bin 200 liranın üzerinden 6 bin 754'lü seviyelere kadar geriledi. Böylece kısa süre içerisinde altın fiyatlarında belirgin bir yön değişimi görüldü.
7 BİN 200 LİRAYI AŞMIŞTI
Altın fiyatları, 14 Mayıs'tan itibaren yakaladığı yükseliş ivmesinin ardından geçen haftalarda yeniden hız kazanmıştı. Daha önce 6 bin lira seviyelerine kadar gerileyen gram altın, başlayan yükselişle birlikte 7 bin 200 lira seviyesini aşmıştı. Ancak geçen haftanın ilk işlem günlerinde devam eden yükseliş kalıcı olmadı. Yeni haftada gram altında 6 bin 754 lira seviyeleri görülürken, geçen haftaki 7 bin 200 liranın üzerindeki seviyeler dikkate alındığında düşüş 300 lirayı aştı.
ONS ALTIN 4 BİN 450 DOLARIN ALTINDA
Gram altındaki geri çekilmeye ons cephesindeki düşüş de eşlik etti. Ons altın 4 bin 433 dolar civarında işlem görerek son iki haftanın düşük seviyelerine yakın seyretti. Altındaki düşüşte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıktı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru döndüğüne ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından ABD'de faiz artırımı beklentileri güçlendi.
GRAM, ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN NE KADAR?
Güncel gram altın fiyatları ise şu şekilde:
Gram altın 6.754 TL alış, 6.859 TL satış
Çeyrek altın: 11.030 TL alış, 11.171 TL satış
Yarım altın: 22.093 TL alış, 22.341 TL satış
Tam altın: 43.887TL alış, 44.558 TL satış
Ons altın: 4.433 dolar alış, 4.434 dolar satış