Bu akşam hangi diziler var? 12 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
12 Şubat Perşembe akşamı televizyon ekranlarında prime time heyecanı izleyiciyi bekliyor. Ulusal kanallar; diziler, yarışmalar ve özel programlarla iddialı bir yayın akışı sunarken rekabet yine kızışıyor. Bu akşam hangi yapımların öne çıkacağı ve saat kaçta başlayacağı ise televizyonseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Tüm ayrıntılar haberimizin devamında.
KANAL D
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar (Tekrar)
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
NOW TV
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma (Tekrar)
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet)
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
SHOW TV
- 07:00 Bahar (Tekrar)
- 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)
STAR TV
- 07:00 Sefirin Kızı
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:30 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
TRT 1
- 06:45 Kalk Gidelim
- 09:20 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:40 Kara Ağaç Destanı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gökdelen (Yabancı Sinema)
- 22:00 Butcher's Geçidi (Yabancı Sinema)
TV8
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Tekrar)
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)