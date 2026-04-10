10 Nisan akşamı televizyon ekranları, izleyicilere birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunmaya hazırlanıyor. Prime time kuşağında sevilen diziler, yarışma programları, eğlenceli yapımlar ve sinema filmleri art arda ekrana gelirken, hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 10 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
10 NİSAN 2026 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 A.B.İ
- 23.20 Bağlılık Hasan
10 NİSAN 2026 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Arka Sokaklar
10 NİSAN 2026 CUMA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
- 22.45 Doktor: Başka Hayatta
10 NİSAN 2026 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.30 Sandık Kokusu
- 09.30 Delikanlı
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Haber
- 20.00 Kızılcık Şerbeti
10 NİSAN 2026 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
10 NİSAN 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.00 Beni Böyle Sev
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
10 NİSAN 2026 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Ada Günlüğü