Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yaklaşırken televizyon ekranlarında nelerin yer alacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Popüler dizilerden reyting rekortmeni yarışmalara, özel yapımlardan güncel programlara kadar birçok içerik gündemdeki yerini korurken; Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışı sorgulamaları da yoğunlaşıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık yayın akışında neler var?

10 Aralık 2025 Çarşamba akşamı televizyon başına geçmeyi planlayan izleyiciler, kanalların güncel yayın akışlarını şimdiden araştırmaya başladı. Haftanın öne çıkan dizilerinin yeni bölümleri, rekabetin yüksek olduğu yarışma programları ve prime time'a özel hazırlanan yapımlar, bu akşam ekranlarda geniş bir seçenek sunuyor. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın listeleri netleşirken, "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Detaylı yayın akışına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Uzak Şehir
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Kıskanmak
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Sakıncalı
  • 23.15 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 08.15 Bu Sabah
  • 10.00 Sandık Kokusu
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Rüya Gibi
  • 23.00 Veliaht

Bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kiralık Aşk
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 Söz
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.20 Kalk Gidelim
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.35 Kasaba Doktoru
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
  • 22.00 Kasırga

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
title