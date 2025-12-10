Bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
10 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yaklaşırken televizyon ekranlarında nelerin yer alacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Popüler dizilerden reyting rekortmeni yarışmalara, özel yapımlardan güncel programlara kadar birçok içerik gündemdeki yerini korurken; Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışı sorgulamaları da yoğunlaşıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık yayın akışında neler var?
10 Aralık 2025 Çarşamba akşamı televizyon başına geçmeyi planlayan izleyiciler, kanalların güncel yayın akışlarını şimdiden araştırmaya başladı. Haftanın öne çıkan dizilerinin yeni bölümleri, rekabetin yüksek olduğu yarışma programları ve prime time'a özel hazırlanan yapımlar, bu akşam ekranlarda geniş bir seçenek sunuyor. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın listeleri netleşirken, "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Detaylı yayın akışına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Uzak Şehir
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Sakıncalı
- 23.15 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.15 Bu Sabah
- 10.00 Sandık Kokusu
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Rüya Gibi
- 23.00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kiralık Aşk
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 Söz
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.20 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.35 Kasaba Doktoru
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
- 22.00 Kasırga
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye