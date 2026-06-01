Bu akşam hangi diziler var? 1 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, 1 Haziran tarihli yayın akışını incelemeye başladı. Birbirinden farklı içeriklerin ekrana geleceği bu akşamda, sevilen yapımlar ve dikkat çeken programlar izleyicilerle buluşacak. Kanal kanal yayınlanacak programlar ve prime time kuşağının öne çıkan yapımları haberimizin devamında...

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 - Daha 17

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Daha 17

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07:25 - Balkan Ninnisi

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:10 - Benim Adım Melek

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

20:00 – Cennetin Çocukları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - Bahar

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Aramızda Kalsın

19:00 – Star Haber

20:00 – Sevdiğim Sensin

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

19:45 - Milli Maça Doğru

20:30 - Türkiye - Kuzey Makedonya

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Dizi

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Survivor Esktra / Canlı

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

NOW TV YAYIN AKIŞI