Bu akşam hangi diziler var? 1 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 1 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
1 Haziran akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizilerden yarışma programlarına, eğlence yapımlarından sinema filmlerine kadar geniş bir yayın yelpazesi sunan kanallar, izleyicilere keyifli bir akşam vadediyor. Hangi kanalda hangi programın yayınlanacağı ise televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 1 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, 1 Haziran tarihli yayın akışını incelemeye başladı. Birbirinden farklı içeriklerin ekrana geleceği bu akşamda, sevilen yapımlar ve dikkat çeken programlar izleyicilerle buluşacak. Kanal kanal yayınlanacak programlar ve prime time kuşağının öne çıkan yapımları haberimizin devamında...

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:00 - Daha 17
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Daha 17
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Uzak Şehir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07:25 - Balkan Ninnisi
  • 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - Seksenler
  • 14:10 - Benim Adım Melek
  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Cennetin Çocukları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 - Bahar
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İstanbullu Gelin
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - Aramızda Kalsın
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Sevdiğim Sensin

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 19:45 - Milli Maça Doğru
  • 20:30 - Türkiye - Kuzey Makedonya

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 - Dizi
  • 07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 12:30 - Survivor Esktra / Canlı
  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 - İlk Bakış
  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - Yasak Elma
  • 13:30 - En Hamarat Benim
  • 16:30 - Sen Çal Kapımı
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20:00 – Müstakbel Damat
İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var

Ajdar'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler inanamadı

LBank, SPK kararına rağmen Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmadı

Üst düzey askeri yetkiliye Tayland'da meydan dayağı

Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

