1 Haziran akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizilerden yarışma programlarına, eğlence yapımlarından sinema filmlerine kadar geniş bir yayın yelpazesi sunan kanallar, izleyicilere keyifli bir akşam vadediyor. Hangi kanalda hangi programın yayınlanacağı ise televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 1 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:00 - Daha 17
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Yaprak Dökümü
- 14:00 - Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Daha 17
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Uzak Şehir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 07:25 - Balkan Ninnisi
- 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - Seksenler
- 14:10 - Benim Adım Melek
- 17:45 - Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber
- 20:00 – Cennetin Çocukları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - Bahar
- 12:30 – Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 – Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 - İstanbullu Gelin
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - Aramızda Kalsın
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Sevdiğim Sensin
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 19:45 - Milli Maça Doğru
- 20:30 - Türkiye - Kuzey Makedonya
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 - Dizi
- 07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
- 09:00 - Gel Konuşalım
- 12:30 - Survivor Esktra / Canlı
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 - İlk Bakış
- 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - Yasak Elma
- 13:30 - En Hamarat Benim
- 16:30 - Sen Çal Kapımı
- 19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 – Müstakbel Damat