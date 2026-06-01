Mersin'de bir kişi oğlu tarafından silahla vuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlu tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç. (58), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Z.Ç. (27) tarafından silahla vuruldu. Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla yaralanan R.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan R.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, şüpheli Z.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

