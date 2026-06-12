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Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var?

Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var?
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Futbolseverlerin merakla araştırdığı “Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Turnuvanın heyecanı sürerken, günün maç programı ve karşılaşmaların saatleri yoğun şekilde takip ediliyor.

“Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var?” sorusu, özellikle maç günlerinde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Futbol tutkunları, bu akşam oynanacak karşılaşmaları ve takımların sahaya çıkacağı saatleri öğrenmek için güncel fikstürü araştırıyor.

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Kanada-Bosna Hersek mücadelesi Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Azerbaycan'da İçtimai TV üzerinden de futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 CANLI YAYIN VE İZLEME BİLGİLERİ

Maçı TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanala Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan ulaşabilecek. TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

 

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği Kanada-Bosna Hersek karşılaşması, 12 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Dünya Kupası heyecanı kapsamında sahaya çıkacak iki ekip, önemli bir mücadelede kozlarını paylaşacak.

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kanada ile Bosna Hersek arasındaki mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar yayın bilgilerini ve muhtemel kadroları yakından takip ediyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kanada-Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası maçı, Kanada'nın Toronto kentinde bulunan BMO Field'da oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyumun, önemli karşılaşmada binlerce futbolsevere ev sahipliği yapması bekleniyor.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA

Dünya Kupası organizasyonunda kritik öneme sahip mücadelede hem Kanada hem de Bosna Hersek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın sonucunu ve takımların ortaya koyacağı performansı merakla bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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