Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı? Bugün kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda üçüncülük heyecanı yaşanıyor. Futbolseverlerin merak ettiği “Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı?” sorusunun yanıtı belli oldu. Fransa ile İngiltere, turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak için bu akşam karşı karşıya gelecek.

BU AKŞAM DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda futbolseverlerin merakla beklediği üçüncülük mücadelesi bu akşam oynanacak. Turnuvada final heyecanı öncesinde sahne alacak karşılaşmada Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası üçüncülüğü için kozlarını paylaşacak.

Dünya futbolunun iki önemli ülkesi olan Fransa ve İngiltere, Miami Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. TSİ 00.00’da başlayacak mücadelede kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamlayacak.

Karşılaşmanın hakem kadrosu da belli oldu. Fransa ile İngiltere arasındaki mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela’nın yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek.

FRANSA - İNGİLTERE MÜCADELESİNDE DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜĞÜ İÇİN SON RANDEVU

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Turnuvada yarı final aşamasını geçemeyen iki ekip, organizasyonu madalyayla tamamlamak için mücadele edecek.

Miami Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 00.00’da başlayacak. Büyük önem taşıyan mücadelede kazanan taraf, Dünya Kupası’nı üçüncü sırada bitirme başarısı gösterecek.

Fransa, daha önce Dünya Kupası tarihinde üçüncülük maçlarında üç kez mücadele etti. Fransız ekibi bu karşılaşmalarda farklı sonuçlar aldı. 1958 Dünya Kupası’nda Batı Almanya ile karşılaşan Fransa, rakibini 6-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

1982 yılında oynanan üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Fransa, 1986 Dünya Kupası’nda ise Belçika ile oynadığı üçüncülük karşılaşmasını uzatmalar sonunda 4-2 kazanarak önemli bir başarı elde etti.

İngiltere ise Dünya Kupası tarihinde üçüncülük maçına daha önce iki kez çıktı. Ada ekibi, 1990 Dünya Kupası’nda İtalya ile oynadığı karşılaşmadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

2018 Dünya Kupası’nda yarı finalde Hırvatistan’a kaybeden İngiltere, üçüncülük maçında Belçika ile karşılaştı. Bu mücadelede Belçika sahadan 2-0 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü tamamladı.

İngiltere, Fransa karşısında galibiyet elde etmesi halinde Dünya Kupası tarihinde ilk kez üçüncülük başarısına ulaşacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında bugün oynanacak karşılaşmada Fransa ile İngiltere mücadele edecek. Dünya Kupası üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek iki takım, turnuvayı galibiyetle tamamlamak için sahaya çıkacak.

Fransa - İngiltere

Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçı

Saat: 00.00

Stadyum: Miami Stadyumu

Hakem: Jesus Valenzuela

Yardımcı hakemler: Jorge Urrego ve Tulio Moreno

Futbolseverlerin takip edeceği bu önemli karşılaşmada Fransa ve İngiltere, Dünya Kupası üçüncülüğü için mücadele edecek. Fransa daha önce üç kez oynadığı üçüncülük maçlarında birden fazla kez kürsüye çıkarken, İngiltere bu başarıya tarihinde henüz ulaşamadı.