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4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle TRT 1'in yayın akışında futbol heyecanı öne çıkarken, diğer kanalların programları da merak konusu oldu. Peki, Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler yayınlanacak? İşte 4 Kasım Çarşamba gününün TV yayın akışı…

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU?

4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı dizilerin yayınları tamamen iptal edilmiş değil. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW'da ise Yeraltı dizisi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü yayınlanırken TRT 1'de Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması ekrana gelecek.

Böylece maç nedeniyle tüm kanallarda dizi yayınlarına ara verilmedi. İzleyiciler, kanalların yayın akışlarına göre akşam kuşağındaki yapımları takip edebilecek.

SEVDAN BİR ATEŞ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Show TV'nin sevilen yapımı Sevdan Bir Ateş, 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizinin 9. bölümü saat 20.00'de ekrana gelecek. Show TV'nin yayın akışında yapım yeni bölüm olarak yer alıyor.

YERALTI BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin 21. bölümü saat 20.00'de başlayacak. Dizinin resmî internet sitesinde de yeni bölümün 4 Kasım Çarşamba saat 20.00'de yayınlanacağı duyuruldu.

BU AKŞAM MASTERCHEF TÜRKİYE YAYINLANACAK MI?

TV8'in 4 Kasım 2026 Çarşamba yayın akışında MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yer alıyor. Yarışma, saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. TV8'in resmî internet sitesinde de 4 Kasım tarihli MasterChef Türkiye tanıtımı yayımlandı.

BU AKŞAM KANAL D'DE NE VAR?

Kanal D'nin 4 Kasım Çarşamba yayın akışına göre saat 20.00'de Uzak Şehir ekrana gelecek. Ancak bu yayın yeni bölüm değil, dizinin tekrar bölümü olacak. Uzak Şehir'in yeni bölümü için izleyicilerin pazartesi gününü beklemesi gerekiyor.

BU AKŞAM TRT 1'DE NE VAR?

TRT 1'in 4 Kasım 2026 Çarşamba yayın akışında UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bulunuyor. Fenerbahçe ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasında oynanacak karşılaşma saat 20.45'te canlı yayınla ekrana gelecek. Maç öncesi programı ise saat 20.00'de başlayacak.

TRT 1'in yayın akışında karşılaşmanın ardından saat 23.00'te Taşacak Bu Deniz dizisi yer alıyor.

BU AKŞAM ATV'DE HANGİ YAPIM YAYINLANACAK?

ATV'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba yayın akışına göre saat 20.00'de Var Mısın Yok Musun? yarışması yayınlanacak. Kanalın akşam kuşağında bu akşam dizi yerine yarışma programı izleyiciyle buluşacak.

BU AKŞAM STAR TV'DE NE VAR?

Star TV'nin 4 Kasım Çarşamba yayın akışında saat 20.00'de Kocan Kadar Konuş filmi yer alıyor. Filmin ardından saat 22.15'te Hazine adlı yapım ekrana gelecek.

4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV: 20.00 – Sevdan Bir Ateş (Yeni bölüm)

NOW: 20.00 – Yeraltı (Yeni bölüm)

TV8: 20.00 – MasterChef Türkiye

KANAL D: 20.00 – Uzak Şehir (Tekrar)

TRT 1: 20.00 – Maç Önü, 20.45 – Fenerbahçe-Liverpool, 23.00 – Taşacak Bu Deniz

ATV: 20.00 – Var Mısın Yok Musun?

STAR TV: 20.00 – Kocan Kadar Konuş

Kanalların yayın akışlarında gün içinde değişiklik yapılabileceğinden, izleyicilerin güncel program bilgilerini ilgili kanalların resmî internet sitelerinden kontrol etmesi öneriliyor.