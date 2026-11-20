BTC neden düşüyor, Bitcoin neden düşüyor, Bitcoin kaç dolar oldu, kripto piyasasında neler oluyor ve Bitcoin düşüşü sürecek mi soruları, sert satışların ardından yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bitcoin'deki düşüşün arkasında birden fazla etken bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında faiz artırımına gitmesinin neredeyse kesin görülmesi, spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan rekor çıkışlar, teknoloji ve yapay zekâ hisselerindeki satış dalgası ve kaldıraçlı pozisyonların zincirleme tasfiyesi, kripto piyasasını aşağı çeken başlıca gelişmeler oldu. Kasım ayında yüzde 20'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin, son 24 saatte 1 milyar doları aşan likidasyonla birlikte 60 bin dolar desteğini de kaybetti. İşte Bitcoin'deki sert düşüşün nedenleri ve piyasada son durum.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Bitcoin, 20 Kasım 2026'da 60 bin dolar seviyesinin altına inerek 59 bin 400 dolara kadar geriledi. Kripto para, son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Bitcoin, bir gün önce 61 bin 448 dolarla son dört ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görmüştü.

BİTCOİN ZİRVEDEN NE KADAR DÜŞTÜ?

Bitcoin, 6 Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Son düşüşle birlikte Bitcoin'in zirveye göre kaybı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Kripto para yalnızca kasım ayında yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

BTC NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'deki sert düşüşün arkasında birbirini besleyen birkaç gelişme bulunuyor. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ETF'lerden yaşanan para çıkışları, küresel risk iştahındaki zayıflama ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi, satış baskısını artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

FED FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Bitcoin üzerindeki en büyük baskılardan biri, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasından geliyor. ABD'den gelen güçlü istihdam verileri ve yüksek seyreden enflasyon, sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi. 2023'ten bu yana ilk kez eylül ayında faiz artıran Fed'in, aralık toplantısında yeni bir artırıma gitmesi piyasalarca neredeyse kesin olarak görülüyor. Yüksek faiz ortamı, Bitcoin gibi riskli varlıklara olan talebi azaltıyor.

SPOT BİTCOİN ETF'LERİNDEN REKOR ÇIKIŞ

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden kasım ayında yaklaşık 3,47 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'un IBIT fonu, tek günde 541,1 milyon dolarla rekor net çıkış kaydetti. Kurumsal yatırımcıların kripto paralardan çekilmesi, piyasadaki satış baskısını artırdı. Spot Ethereum ETF'lerinde de dört işlem gününde 208,5 milyon dolarlık çıkış görüldü.

TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDEKİ SATIŞ

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zekâ hisselerinde yaşanan satış dalgası da kripto paralara yansıdı. Yapay zekâ yatırımlarının kârlılığına yönelik soru işaretleri ve çip şirketlerinde yaşanan sorunlar, yatırımcıların risk iştahını zayıflattı. Teknoloji hisseleriyle yüksek korelasyon gösteren Bitcoin de bu satışlardan payını aldı.

1 MİLYAR DOLARI AŞAN LİKİDASYON

Bitcoin'in 60 bin dolar desteğini kırmasıyla birlikte kaldıraçlı pozisyonlarda zincirleme tasfiyeler yaşandı. Son 24 saatte yaklaşık 1,09 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi ve 219 binden fazla yatırımcı bu durumdan etkilendi. Yalnızca son bir saatte tasfiye edilen pozisyonların tutarı 425 milyon dolara ulaştı. Zorunlu satışlar, düşüşün hızlanmasına neden oldu.

STABLECOIN ARZINDA DARALMA

Kripto piyasa yapıcısı Wintermute, Fed faiz beklentileri ve zayıflayan yatırımcı talebinin yanı sıra stablecoin arzındaki daralmayı da satış baskısını artıran etkenler arasında gösterdi. Piyasaya giren yeni likiditenin azalması, alım tarafını zayıflatıyor.

DOLARIN GÜÇLENMESİ

Güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri de hem altını hem de kripto paraları olumsuz etkiledi. Bitcoin ile birlikte altın da sert düşüş yaşadı; ons altın haftalık bazda yaklaşık yüzde 9,2 değer kaybederek son 14 ayın en düşük seviyesine indi.

TEKNİK GÖSTERGELER NE DİYOR?

Bitcoin'in günlük RSI (Göreceli Güç Endeksi) değeri 20 seviyelerine geriledi. Bu seviye, piyasada güçlü bir satış baskısı olduğuna ve Bitcoin'in teknik olarak aşırı satım bölgesine girdiğine işaret ediyor. 60 bin dolar seviyesinin kırılması ise teknik analistler tarafından önemli bir destek kaybı olarak değerlendiriliyor.

BİTCOİN DÜŞÜŞÜ SÜRECEK Mİ?

Bitcoin'in yönü, önümüzdeki dönemde büyük ölçüde Fed'in aralık toplantısında alacağı karara, ETF'lerdeki para akışına ve küresel piyasalardaki risk iştahına bağlı olacak. Kripto para piyasaları yüksek oynaklığa sahip olduğundan, fiyatlarda kısa sürede sert hareketler yaşanabiliyor. Yatırımcıların kararlarını kendi araştırmalarına ve risk profillerine göre vermeleri öneriliyor.