Brezilya maçını uzaylılar istila mı edecek, Vo Bahiana Brezilya İskoçya uzaylı olayı nedir?

“Brezilya–İskoçya uzaylı olayı” olarak adlandırılan iddialar, futbol karşılaşmasıyla ilgili gerçek dışı içeriklerin yayılmasıyla gündeme geldi. Brezilya millî futbol takımı ve İskoçya millî futbol takımı arasında oynanan maç üzerinden oluşturulan bu söylentiler, özellikle sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

VO BAHIANA’NIN UZAYLI İDDİASI NEDİR?

Instagram’da yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan Brezilyalı medyum Vo Bahiana’nın yaptığı iddialar sosyal medyada gündem oldu. Bahiana’nın, Dünya Kupası kapsamında oynanacağı öne sürülen İskoçya–Brezilya maçına ilişkin “uzaylı istilası” rüyası gördüğünü söylemesi büyük yankı uyandırdı. Bu iddialar, özellikle Brezilya millî futbol takımı ile İskoçya millî futbol takımı taraftarları arasında kısa sürede yayıldı.

UZAYLI İSTİLASI VE STADYUM İDDİASI

Medyum Vo Bahiana’nın açıklamalarına göre, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanacağı iddia edilen karşılaşma sırasında bir uzay gemisinin ortaya çıkacağı ve uzaylıların sahaya iniş yapacağı öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu söylemlerde, futbolcuların, hakemlerin ve taraftarların “kaçırılacağı” gibi sıra dışı ifadeler de yer aldı.

“MAÇA GİTMEYİN” UYARISI VE SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Vo Bahiana’nın “O maça kesinlikle gitmeyin, stadyumun etrafından bile geçmeyin” şeklindeki uyarısı da sosyal medyada geniş tartışma yarattı. Birçok kullanıcı bu açıklamaları eğlenceli bir söylenti olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise bilgi kirliliğine dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür iddiaların doğrulanmamış içerikler olduğunu ve resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguluyor.