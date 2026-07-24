Brezilya İtalya hangi kanaşda, Brezilya İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden CANLI izlenir?

Uluslararası voleybol takviminin dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Brezilya- İtalya mücadelesi, iki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek. Maç öncesinde yayın bilgileri, başlama saati ve canlı yayın seçenekleri merak edilirken, "Brezilya İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve nereden canlı izlenebilecek?" sorularının yanıtı sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

BREZİLYA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı final heyecanı Brezilya ile İtalya arasında oynanacak dev mücadeleyle devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler, "Brezilya İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Brezilya-İtalya maçının yayın bilgileri, tarihi, saati ve oynanacağı salon hakkında merak edilenler...

BREZİLYA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya ile İtalya arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Milletler Ligi yarı final karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden şifreli şekilde takip etmek mümkün olacak.

BREZİLYA İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde oynanacak Brezilya-İtalya karşılaşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Kritik mücadelede finale yükselen takım şampiyonluk için son maça çıkma hakkı elde edecek.

S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport ekranlarından izlemek isteyen sporseverler, kanala Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden ulaşabiliyor. S Sport ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapıyor.

S SPORT PLUS'TAN MAÇ NASIL İZLENİR?

Brezilya-İtalya mücadelesi dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden de canlı olarak ekranlara gelecek. Platforma internet bağlantısı bulunan mobil cihazlar, akıllı televizyonlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden abonelik ile erişim sağlanabiliyor.

BREZİLYA İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi yarı final karşılaşmasına Macao ev sahipliği yapacak. Brezilya ile İtalya arasındaki kritik mücadele, East Asian Games Dome'da oynanacak. Dünyanın en güçlü iki voleybol ülkesini karşı karşıya getirecek karşılaşmanın büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.