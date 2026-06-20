Brezilya Haiti CANLI İZLE! Brezilya Haiti maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda sahne alan Brezilya, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak grupta avantaj yakalamak istiyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Sambacılar, Fas karşısında alınan beraberliğin ardından bu kez hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Hücum hattındaki yıldızlarıyla dikkat çeken Brezilya, gruptan çıkma yolunda kritik bir viraja giriyor. Öte yandan Haiti ise İskoçya karşısında oynadığı disiplinli futbola rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı ve güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Brezilya Haiti maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

BREZİLYA-HAİTİ MAÇI 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Raphinha, Vinícius Jr., Cunha.

Haiti: Placide, Ade, Duverne, Delcroix, Arcus, Experience, Providence, Bellegarde, Jean Jacques, Casimir, Pierrot.

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BREZİLYA-HAİTİ MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası C Grubu’nda oynanan Brezilya-Haiti karşılaşması 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

BREZİLYA-HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA?

C Grubu’ndaki kritik mücadele Türkiye saati ile 03.30’da başladı.

BREZİLYA-HAİTİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya-Haiti karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.