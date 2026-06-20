Brezilya Haiti CANLI İZLE! Brezilya Haiti maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
Brezilya Haiti maçı canlı izle! 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Brezilya ile Haiti karşı karşıya geliyor. Turnuvanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkan maçta Brezilya galibiyet ararken, Haiti ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın planlarını yapıyor. Karşılaşmanın saati, yayın bilgisi ve detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Brezilya Haiti maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda sahne alan Brezilya, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak grupta avantaj yakalamak istiyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Sambacılar, Fas karşısında alınan beraberliğin ardından bu kez hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Hücum hattındaki yıldızlarıyla dikkat çeken Brezilya, gruptan çıkma yolunda kritik bir viraja giriyor. Öte yandan Haiti ise İskoçya karşısında oynadığı disiplinli futbola rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı ve güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Brezilya Haiti maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...
BREZİLYA-HAİTİ MAÇI 11'LER
Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Raphinha, Vinícius Jr., Cunha.
Haiti: Placide, Ade, Duverne, Delcroix, Arcus, Experience, Providence, Bellegarde, Jean Jacques, Casimir, Pierrot.
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BREZİLYA-HAİTİ MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası C Grubu’nda oynanan Brezilya-Haiti karşılaşması 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.
BREZİLYA-HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA?
C Grubu’ndaki kritik mücadele Türkiye saati ile 03.30’da başladı.
BREZİLYA-HAİTİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Brezilya-Haiti karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.