Dünya Kupası heyecanı sürerken Brezilya'nın turnuvadaki geleceği futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri oldu. Karşılaşmanın ardından "Brezilya elendi mi?", " Dünya Kupası'na veda mı etti?" sorularının yanıtı merak edilirken, Brezilya Milli Takımı'nın turnuvadaki son durumu netlik kazandı.

BREZİLYA ELENDİ Mİ, DÜNYA KUPASI'NA VEDA MI ETTİ?

"Brezilya elendi mi, Brezilya Dünya Kupası'ndan elendi mi?" sorusu, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasının ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Şampiyonluk hedefiyle turnuvaya katılan Sambacılar, Norveç karşısında aldığı mağlubiyetle kupaya erken veda ederken, Neymar'ın maç sonunda yaşadığı büyük üzüntü gündem oldu.

BREZİLYA DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Evet, Brezilya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Favoriler arasında gösterilen Brezilya, istediği performansı sahaya yansıtamayınca son 16 turunda elenmekten kurtulamadı. Bu sonuçla Norveç adını çeyrek finale yazdırırken, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveni sona erdi.

NEYMAR MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Brezilyalı futbolcular büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kariyerinin son Dünya Kupası maçına çıktığı belirtilen Neymar ise duygularını kontrol edemeyerek gözyaşlarına boğuldu. Tecrübeli yıldız, uzun süre sahada büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından teselli edildi.

NORVEÇ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Norveç, Brezilya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Turnuvanın sürpriz sonuçlarından biri olarak değerlendirilen mücadelede Norveç, etkili oyunuyla dikkat çekerken Brezilya ise erken veda eden favoriler arasına katıldı.

BREZİLYA CEPHESİNDE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Dünya Kupası'na şampiyonluk parolasıyla gelen Brezilya'nın son 16 turunda elenmesi ülkede büyük üzüntü yarattı. Özellikle Neymar'ın maç sonunda yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yıldız futbolcunun gözyaşları turnuvanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.