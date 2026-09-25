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Brezilya Avustralya CANLI İZLE: Brezilya Avustralya maçı hangi kanalda?

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Brezilya Avustralya CANLI İZLE: Brezilya Avustralya maçı hangi kanalda?
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Brezilya ile Avustralya arasında oynanan karşılaşma, maçın yayın bilgilerini araştıran futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlandığını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Brezilya Avustralya maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Brezilya ile Avustralya arasındaki karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Brezilya Avustralya maçı hangi kanalda? Detaylar...

BREZİLYA AVUSTRALYA CANLI İZLE

Brezilya Avustralya karşılaşması cuma günü saat 13.00'te başladı. Maçı Türkiye'den takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayın seçeneklerini ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

BREZİLYA AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Avustralya maçı Türkiye'de herhangi bir kanaldan yayınlanmıyor. Karşılaşma cuma günü saat 13.00'te başladı. Türkiye'deki televizyon kanallarında canlı yayın bulunmaması nedeniyle maçın yayın bilgileri araştırılıyor.

BREZİLYA AVUSTRALYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Brezilya - Avustralya maçında skor şu anda 1-0.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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